Las familias de dos presos fallecidos en la prisión de Juan Grande reclaman mejor atención médica: "No fue una muerte, fue una negligencia"

Los familiares y allegados de dos internos fallecidos del Centro Penitenciario Las Palmas II, han realizado este lunes, a las 10:00 horas, una concentración pacífica frente a la institución para solicitar una mejor atención médica para los presos. El acto fue convocado a través de las redes sociales por Nisa Alemán, la hermana de Derimán Alemán, quien perdió la vida el pasado 23 de septiembre antes de ser trasladado al Hospital Insular en un furgón de la Guardia Civil. También estuvieron presentes los seres queridos de Moisés Santana, un recluso que murió a causa de un infarto agudo de miocardio el 9 de noviembre de 2023, tras haber acudido al médico de la prisión y ser enviado a un régimen de aislamiento.

Al lugar acudieron decenas de asistentes que portaban diferentes pancartas y carteles que contenían mensajes tales como: "No fue una muerte, fue una negligencia", "La verdad no se encierra" y "Derimán pidió ayuda. Exigimos respuestas". Empleando un megáfono, Nisa Alemán y Alicia Santana, las hermanas de los fallecidos, leyeron un escrito en el que reclamaron justicia para sus familiares y recalcaron que no se trataba de "casos aislados", sino de una situación que afecta a varias personas y que "merece ser escuchada". Tras pronunciar unas palabras, la familia de Alicia llevó a cabo una suelta de palomas a modo de homenaje para todos los presidiarios que han fenecido en circunstancias similares. También anunciaron que llevarán a cabo una recogida de firmas para solicitar la mejora de "la salud penintenciaria y la salud mental".

Nisa comenzó su discurso alegando que el motivo por el que había convocado la concentración era velar por "el derecho a la salud, la integridad física y la dignidad de todas las personas privadas de libertad". La hermana de Derimán denunció que para los trabajadores del centro penitenciario "no fue suficiente" que su hermano se quejera de serios dolores durante semanas y que "no pudiera andar por sí mismo" en el momento en el que solicitó atención médica. Por otro lado, señaló que el objetivo de la reunión era "pedir derechos humanos básicos" y afirmó que desde la institución "no se hizo todo lo posible para salvar sus vidas".

La organizadora del acto indicó que su hermano "tenía esquizofrenia, y trastorno límite de la personalidad" y no recibió atención psiquiátrica por parte del centro penintenciario durante el último año. Resaltó que fue ella quien se tuvo que hacer cargo de facilitarle a su familiar un profesional especializado en este ámbito de la salud y, refiriéndose a la prisión, destacó que "él ni siquiera tenía que haber estado ahí". Nisa aseguró que se han puesto en contacto con ella "muchas personas que han pasado por situaciones similares con sus familiares, pero no se atreven a contarlo" y confesó que "es una pena porque nadie se entera de que esto pasa".

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Por su parte, Alicia Santana, la hermana de Moisés, quiso reivindicar en su discurso que "detrás de cada número y cada noticia hay personas" y señaló que se encontraban allí no solo por sus hermanos, sino "por muchos más que no han salido a la luz". Durante la lectura de su escrito, pidió "verdad, transparencia, responsabilidades cuando correspondan" para que "ningún familiar" tenga que pasar por lo mismo que ellas. Aclaró que desde la concentración no buscaban "ni odio ni veganza", sino "justicia, respeto y dignidad".