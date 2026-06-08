Firgas normaliza el suministro de agua tras seis meses de cortes por las obras en el depósito principal

Firgas recupera el suministro regular del agua de abasto. Tras medio año con constantes cortes en el reparto a las viviendas del municipio, el Ayuntamiento ya ha podido poner en servicio el depósito regulador de La Montaña después de culminar las obras de puesta a punto llevadas a cabo.

Cortes habituales, suministros en mínimos y vecinos indignados por la situación que estaban padeciendo. Firgas ha vivido seis meses de auténticas penurias en un servicio básico. El motivo principal era el cierre total del depósito principal para realizar reformas, para adaptarse a las normas sanitarias, y reparar las paredes y el piso por las filtraciones. Este tanque de unos cuatro metros de altura suministra al casco, Lomo del Pino, Urbanización El Manchón, Hespérides, Buenlugar, Itara y Casablanca, dejando por tanto a buena parte de la localidad desabastecida, por lo que el Ayuntamiento tuvo que buscar otras medidas provisionales que siempre fueron escasas.

De la desaladora de Arucas

Tras acabar las obras que incluyen el arreglo interior y el vallado perimetrales, y recibir el visto bueno de Sanidad para su puesta en servicio, este sábado y el domingo se ha estado llenando el depósito con agua en su mayor parte de la desaladora de Arucas. "Entre un 90 y un 95%", según el alcalde, Alexis Henríquez, mientras el resto procederá de pozos. Ya este lunes ha empezado a recuperar el suministro tradicional.

En cualquier caso, el alcalde, Alexis Henríquez, aclara que primero se están llenando las tuberías antes de que lo terminen de notar todos los hogares. "Durante los próximos días iremos normalizando el servicio paulatinamente, manteniendo el agua abierta de manera continuada hasta poner fin a los cortes que se han venido realizando durante estos últimos meses", señala.

El alcalde garantiza que la puesta en funcionamiento del depósito garantiza el suministro habitual de agua, salvo que exista una situación excepcional y falle el proveedor. La noticia, además, llega en un momento determinante con la entrada del verano, período en el que los consumos suelen dispararse.

Alexis Henríquez destaca que la puesta en servicio supone un alivio enorme para la población tras meses sufriendo restricciones que han llevado al uso también de botellas para las tareas cotidianas.

Además, señala que mantendrán el depósito de Elvira del Castillo y que se llenará cada dos semanas para poder dar respuesta a nuevos problemas.

Exceso de manganeso

El agua es un problema muy habitual en Firgas desde hace años. El municipio cuenta con tres pozos de agua que permanecen cerrados por superar los niveles mínimos de calidad para el consumo humano, ocasionado por un exceso de niveles de manganeso. En 2018 se anunció una inversión de 425.700 euros para adquirir una planta de ozono que iba a permitir su reapertura y ahorrar casi medio millón de euros anuales a las arcas municipales, al reducir la dependencia de los proveedores, pero nunca se llegó a adquirir el equipamiento.

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Alexis Henríquez ha manifestado que se está evaluando «para saber qué es lo que necesita la planta. Funcionaría sobre todo con dos sondeos, el de Lomo el Pino y Buen Lugar. En este caso es cambiarle una bomba de impulsión. Hace años se hicieron pruebas y llegaba hasta Lomo El Pino. Sería cambiarle la bomba de impulsión para que llegue a Elvira del Castillo». A pesar de la riqueza natural y de la embotelladora, Firgas no ha logrado contar con su propia fuente de agua, por lo que depende de las desaladoras y de pozos de municipios limítrofes.