Gáldar registra su cifra de paro más baja de la historia con 1.809 desempleados en mayo de 2026

Gáldar marcó en mayo de 2026 su mínimo histórico de desempleo, con 1.809 personas inscritas como paradas, según los datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), dependiente del Gobierno de Canarias. La cifra se convierte en la más baja registrada hasta la fecha en el municipio.

Datos del desempleo en Gáldar. / LP/DLP

La estadística confirma una caída mensual del 2,5% respecto a abril, cuando el paro se situó en 1.855 personas. El balance deja 46 desempleados menos en un mes.

“Hace no tantos años llegamos a tener cerca de 4.000 personas desempleadas en Gáldar”

El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa Monzón, atribuyó el descenso a un proceso sostenido y a la coordinación entre instituciones y actividad económica. “Hace no tantos años llegamos a tener cerca de 4.000 personas desempleadas en Gáldar”, afirmó.

Sosa también añadió: “Alcanzar hoy la cifra más baja de nuestra historia demuestra que el esfuerzo conjunto de las administraciones, el tejido empresarial y las políticas de empleo está dando resultados. Seguiremos trabajando para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

191 parados menos que el año pasado

En la comparación interanual, OBECAN contabilizó 191 parados menos que en mayo del año anterior, cuando el municipio sumó 2.000 personas desempleadas. El descenso anual alcanza el 9,6%, según la misma fuente.

La serie reciente muestra un punto de inflexión en noviembre de 2024, cuando Gáldar bajó por primera vez de la barrera de los 2.000 desempleados. Desde ese momento, el indicador mantuvo una mejora gradual hasta el registro de mayo.

El Ayuntamiento vincula la evolución del empleo al impulso de proyectos de inversión pública y privada y a iniciativas de promoción económica y empleo desarrolladas en el municipio, con impacto en la actividad y en la generación de oportunidades laborales.

El descenso del paro se da, además, en un contexto de crecimiento demográfico. En 2025, el municipio superó la barrera de los 25.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un aumento que eleva la demanda de servicios, comercio y empleo local.

Presupuesto 2026: 44 millones de euros

En el ámbito municipal, el Presupuesto de 2026 ascendió a más de 44 millones de euros, un 5,44% por encima del de 2025, con el objetivo de reforzar ámbitos como turismo, formación y emprendimiento. El consistorio sostiene que estas inversiones actúan como palanca de actividad en el municipio.