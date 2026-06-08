Gran Canaria inaugura un sistema único en España para abastecer eventos deportivos con energía solar

El Gran Canaria Arena y el Estadio de Gran Canaria dan un paso más en su transformación energética con la puesta en marcha de un sistema de almacenamiento mediante baterías integrado con la planta fotovoltaica del recinto deportivo. El Cabildo presentó este lunes una infraestructura que considera pionera en España y que sitúa a ambos equipamientos entre las instalaciones deportivas más avanzadas del país en materia de sostenibilidad.

La actuación ha sido impulsada por el Consejo Insular de la Energía (CIEGC) y consiste en un sistema de almacenamiento de 1 MW de potencia y 2 MWh de capacidad, conectado a la planta solar ya existente en el Arena, que supera los 770 kilovatios de potencia instalada. La inversión para la ejecución de las baterías ronda el millón de euros y cuenta con financiación procedente de fondos europeos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Durante la inauguración, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que la Isla está demostrando que la transición energética también puede desarrollarse desde las infraestructuras públicas y deportivas. Según señaló, el modelo implantado combina energías renovables, almacenamiento, movilidad eléctrica y gestión inteligente de la energía.

El proyecto también se conecta con la estrategia de movilidad sostenible impulsada por el Cabildo. Las baterías darán soporte al punto de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos de 360 kilovatios instalado en 2023 en el entorno del recinto.

La nueva infraestructura permitirá almacenar parte de la energía producida durante el día por las placas solares y utilizarla posteriormente en momentos de máxima demanda. Esta gestión inteligente facilita aumentar el autoconsumo, optimizar los recursos energéticos disponibles y disminuir la dependencia de la red convencional.

Grandes eventos

Morales aseguró que el nuevo sistema permitirá cubrir gran parte de las necesidades energéticas del Gran Canaria Arena como del Estadio de Gran Canaria con fuentes limpitas, desde "cualquier partido, concierto, o la propia misa del papa". El presidente insular subrayó además que “las islas necesitan soluciones adaptadas a sus singularidades y vulnerabilidades energéticas, y proyectos como este contribuyen a reforzar nuestra soberanía energética, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para afrontar el futuro con mayor autonomía”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, sostuvo que la Isla entra ahora en una nueva fase de la transición energética. "Ya no se trata únicamente de instalar renovables, sino de gestionar un sistema energético avanzado, flexible e inteligente", indicó.

Interés de otros clubes

Según explicó García Brink, los primeros resultados obtenidos confirman la capacidad del sistema para abastecer las instalaciones deportivas con generación renovable y almacenamiento, llegando incluso a registrarse momentos con consumo nulo de energía procedente de la red durante determinados eventos.

El consejero añadió que la experiencia desarrollada en Gran Canaria ya ha despertado el interés de algunos de los principales clubes e infraestructuras deportivas españolas, que se han puesto en contacto con el Cabildo para conocer el funcionamiento del modelo implantado.

También destacó el elevado interés empresarial que generó el proyecto durante su licitación, a la que concurrieron 22 empresas. Para García Brink, este dato refleja el creciente posicionamiento de Gran Canaria como territorio de referencia para el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, defendió que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación ambiental. En su opinión, la incorporación de esta tecnología mejora la eficiencia energética de las instalaciones, reduce emisiones y refuerza el papel del Arena como referencia dentro del deporte profesional español.

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La actuación se enmarca en la estrategia insular de transición energética promovida por el Cabildo y el Consejo Insular de la Energía, basada en el desarrollo de energías renovables, sistemas de almacenamiento, autoconsumo, movilidad eléctrica y redes inteligentes. El objetivo es avanzar hacia un modelo adaptado a las particularidades de Gran Canaria y alineado con los compromisos europeos de descarbonización y resiliencia climática.