El alcalde guarda silencio mientras el resto de grupos políticos se unen contra la piscifactoría

Los partidos políticos de la Aldea se posicionan en contra de la implantación de una piscifactoría en su costa, coincidiendo con la manifestación del grupo ecologista Greenpeace celebrada este domingo. El Partido Popular (PP) en el gobierno y el PSOE en la oposición municipal han presentado sendas mociones en las últimas horas para que sean debatidas en el próximo pleno de la Corporación, en un intento de que el Gobierno de Canarias paralice la instalación de granjas marinas pese a los años de tramitación. También el BNR (la escisión de NC) en el gobierno se ha sumado al mismo posicionamiento. De momento, el alcalde, Pedro Suárez (NC), ha evitado pronunciarse.

Un plan con ocho años en vigor

El PP en el gobierno municipal registró este lunes una moción bajo el título "Para la defensa del litoral occidental de Gran Canaria y en contra de la implantación de granjas marinas en la zona de interés acuícola GC-9".

La iniciativa propone el rechazo a la implantación de la piscifactoría "por su afección a un entorno de elevado valor ambiental, paisajístico, social y pesquero". En esta línea, pide al Gobierno de Canarias como institución que tramita la concesión que "paralice o deje sin efecto" cualquier autorización administrativa. En tercer lugar, solicita a la consejería de Pesca del Gejecutivo regional que revise la planificación para toda la zona, así como la modificación del Plan Regional de Acuicultura, aprobada en 2018 tras una década de debate y consultas previas. A su vez, solicita a la consejería regional de Transición Ecológica que "valore de forma rigurosa los posibles impactos acumulativos, paisajísticos, ecológicos y socioeconómicos del proyecto, teniendo en cuenta la proximidad a espacios naturales protegidos, zonas de especial sensibilidad marina y ámbitos vinculados a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria".

Ordenacion de la acuicultura en la costa de Gran Canaria dentro del Plan Regional. / LP / DLP

El PP extiende la petición al Cabildo de Gran Canaria y, en particular, a la consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, para que emita su posicionamiento e informe sobre la posible afección del proyecto de granjas marinas, como también al Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, adscrito a la consejería insular de Presidencia.

El grupo político también recurre al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que redacte los informes y pronunciamientos necesarios en defensa del dominio público marítimo-terrestre, la biodiversidad marina y la compatibilidad del proyecto con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria. Y además solicita al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tenga en cuenta la posible afección del proyecto sobre la pesca artesanal, los recursos pesqueros locales, el sector pesquero tradicional y el modelo de aprovechamiento sostenible del litoral.

Una llamada a otros municipios

La moción será trasladada a las distintas administraciones citadas, así como también a los ayuntamientos afectados de Agaete, Artenara y Mogán, para recabar su apoyo ante lo que consideran una protección del litoral occidental de Gran Canaria.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y portavoz del BNR (escisión del partido del alcalde, NC) en el gobierno municipal, Ingrid Navarro, también cogió el micrófono durante la manifestación del domingo para señalar que, si bien había muchas personas llegadas de fuera del municipio, “cuando el pueblo habla, las cosas se paran, porque el pueblo es quien manda. Escuchamos y hacemos lo que el pueblo quiere". Y defendió la paralización del proyecto.

En esta línea, el PSOE de La Aldea también ha secundado la concentración. "Estamos todos unidos con el pueblo para pedir que esto no se haga y se paralice". Su portavoz, David Godoy, comparó la manifestación con el denominado Pleito de La Aldea, coincidiendo con su centenario. "Lideramos una lucha por el control de nuestra tierra, por el control de nuestra comida. Hoy estamos llamados a hacer otra lucha; a reivindicar que nuestro litoral no se toque".

El PSOE también ha presentado una moción al pleno municipal para que el entorno marino aldeano sea excluido del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (Proac), mediante una modificación del documento, y que se paralice la concesión a la empresa.

Participantes en la manifestación en el muelle de La Aldea. / LP / DLP

El grupo político recuerda que la propia Ley recoge en su artículo 3 que "en la interpretación del Proac prevalecerá el menor deterioro del ambiente natural, del paisaje e imagen del litoral y del medio marino, en la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes". A su vez, pide que el acuerdo sea trasladado a los grupos parlamentarios en Canarias.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer el posicionamiento del alcalde, Pedro Suárez (NC). Antes de la convocatoria sí manifestó que el objetivo municipal es relanzar la pesca artesanal, ya que ahora solo hay un barco operativo, asociado a la puesta en marcha del punto de primera venta. "Hace 20 años teníamos seis barcos y una cofradía", recordó en alusión a la situación actual en decadencia del sector en La Aldea.

Lubinas en cautiverio entre espacios protegidos

El grupo ecologista Greenpeace ha señalado durante la manifestación que la empresa Gran Canaria Bass Company, "con un 90% del capital procedente de los Emiratos Árabes", pretende instalar 24 jaulas marinas en La Aldea. Produciría 5.400 toneladas de lubinas, que estarían destinadas casi en su totalidad a la exportación, ya que esta especie apenas es consumida por la población canaria.

Las jaulas se colocarán muy cerca de dos espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000, como son las zonas de Especial Conservación Sebadales de Guguy y de Protección para las Aves Espacio marino de Mogán–La Aldea, y está dentro de los límites de la zona de transición de la ‘Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria’.

Además, añade, en varias zonas próximas a la instalación se ha documentado la presencia de angelote (Squatina squatina), una especie de tiburón catalogado como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De llevarse a cabo, según el colectivo, junto al impacto que supondría la instalación de las jaulas en una zona próxima para estas áreas protegidas de gran valor ecológico, "sería un duro mazazo para la pesca artesanal del municipio, cuyo pueblo ha estado históricamente muy ligado a la pesca". Lo mismo pasaría para los artesanales de Agaete, que desde un primer momento manifestaron su oposición.

Greenpeace defiende que la pesca artesanal canaria es un pilar fundamental para la economía local y la soberanía alimentaria de las islas, y que la implantación de la acuicultura industrial intensiva desplazará a los pescadores de sus caladeros tradicionales debido a la degradación acelerada del entorno marino.

El colectivo, tras leer un manifiesto, recordó que a finales de 2025 se produjo la muerte masiva de lubinas en las jaulas propiedad de la empresa Aquanaria, ubicadas a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara en Telde, que provocó el cierre de 15 playas de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. Una crisis marítima que, de momento, sigue sin tener unas causas oficiales.

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"Greenpeace, junto con otros colectivos de la zona, lleva años denunciando estos hechos y reclamando el desmantelamiento de estas jaulas que pueden verse a simple vista desde la costa. La organización ecologista defiende que se proteja el litoral, a través de reservas marinas, y se fomente la pesca sostenible, no la acuicultura", señala.