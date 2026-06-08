El Negrín estrena un Hospital de Día de Oncología con 25 puestos

La Provincia

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín cuenta desde hace unas semanas con un nuevo Hospital de Día de Oncología, un espacio asistencial equipado con cuatro camas y 21 sillones, nueve de ellos sillones-cama. Esta dotación permite administrar hasta 25 tratamientos de forma simultánea. Las nuevas instalaciones disponen, además, de 11 consultas médicas, dos consultas de enfermería y una de farmacia, esta última de nueva creación.

"Hace tres años, este hospital combinaba pacientes de oncología y hematología, pero se nos hizo pequeño y era poco confortable. Por eso, en 2024 hicimos unas nuevas estructuras para hematología y ahora tenemos este nuevo espacio con más puestos de trabajo", explicó este lunes el director gerente del complejo, Miguel Ángel Ponce, durante la presentación de la nueva área.

Entre las principales novedades, destacan la incorporación de dos puestos más, una consulta médica adicional, una segunda consulta de enfermería y la nueva consulta de farmacia, lo que permitirá que los farmacéuticos estén integrados con los compañeros de enfermería y medicina para administrar los tratamientos.

"También ha crecido la sala de espera, hemos mejorado la intimidad y hemos humanizado el espacio con más luz. Por otro lado, hemos creado una isla que que favorece una mejor organización del trabajo y facilita una mayor visibilidad de los pacientes", anotó Ponce.

35.000 consultas al año

Hay que señalar que las obras de este espacio comenzaron a finales del pasado año. La reforma, que contó con un presupuesto de 400.000 euros, se prolongó durante siete meses sin interrumpir en ningún momento la actividad asistencial. "En los últimos dos años, la actividad de las consultas ha crecido más de un 13% y hay unas 35.000 al año", informó el director gerente, que además aseguró que la demanda de las terapias oncológicas se han incrementado en torno a un 4% entre 2024 y 2025. Solo en el caso de la quimioterapia, la cifra oscila entre las 5.000 y las 6.000 sesiones al año. "De ahí la necesidad de tener unas nuevas instalaciones como estas", agregó.

El Hospital de Día de Oncología del Negrín opera todos los días de la semana entre las 8.00 y las 20.00 horas. Asimismo, cuenta con un programa de apoyo de terapias a domicilio, que permite a los pacientes acceder a los tratamientos quimioterápicos y a la inmunoterapia subcutánea en sus hogares, sin tener que desplazarse al centro hospitalario. Tal y como indicó Miguel Ángel Ponce, cada año se benefician de este recurso entre 150 y 200 personas.

El cáncer más frecuente entre las mujeres continúa siendo el de mama, si bien en los hombres es el de próstata. Ahora bien, ¿cuáles son las neoplasias con peor pronóstico? Según afirmó el director gerente del complejo, los cánceres de pulmón y páncreas. "Por suerte, esta expresión cada vez la utilizamos menos porque la innovación terapéutica que estamos teniendo con tratamientos biológicos e inmunoterapia está siendo revolucionaria en este tipo de cánceres", añadió Ponce.

Reconocimiento al personal

En la presentación también estuvieron presentes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, quien quiso felicitar al personal por la buena gestión de su trabajo durante los meses de obras. "Tanto los profesionales como los pacientes han tenido que ir cambiando de ubicación y, en ocasiones, han podido sentirse incómodos. Desde aquí, quiero mostrar mi reconocimiento por las caras felices que siempre muestran en la planta para ofrecer el mejor tratamiento", manifestó.

En su intervención, Monzón puso en valor la adjudicación de las obras del edificio de terapias avanzadas, un inmueble que se encontrará en el Negrín y que albergará el equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega y el ansiado ciclotrón. "El ciclotrón nos hará independientes del territorio peninsular para poder extraer el flúor y obtener todo el material necesario para realizar los PET-TAC, que son fundamentales para el diagnóstico de los cánceres. Por otra parte, la protonterapia constituye el mayor avance en radioterapia, por lo que, en aproximadamente tres años, Canarias será número uno en España en este ámbito", aseveró la titular de la sanidad canaria.