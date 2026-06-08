El Museo Canario explora el impacto de la inteligencia artificial en la conservación del patrimonio documental

El Museo Canario ha inaugurado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la tercera edición de sus Jornadas de Patrimonio Documental, un encuentro especializado que pone el foco en el papel de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en la conservación, análisis y difusión de los archivos históricos.

Bajo el lema 'Recursos y procedimientos digitales', las jornadas reúnen a expertos de distintas instituciones académicas y culturales para debatir sobre los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito documental.

La iniciativa se desarrolla dentro del proyecto de divulgación científica y cultural 'Un Patrimonio Único', impulsado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y cuenta con la colaboración del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 'Joaquín Blanco'.

Inteligencia artificial aplicada a los archivos históricos

La apertura de las jornadas estuvo a cargo del director de El Museo Canario, Daniel Pérez Estévez. La conferencia inaugural fue impartida por Álvaro Cuéllar González, especialista en inteligencia artificial y lingüística computacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien abordó las posibilidades que ofrece esta tecnología para el estudio y preservación del patrimonio documental.

Durante su intervención, titulada 'Patrimonio documental e inteligencia artificial: una mirada tecnoptimista', el investigador analizó cómo herramientas basadas en IA pueden facilitar la catalogación, interpretación y accesibilidad de grandes volúmenes de documentación histórica.

De la transcripción automática a la digitalización de prensa

La primera jornada ha servido también para profundizar en diversas aplicaciones tecnológicas que ya comienzan a utilizarse en archivos y bibliotecas patrimoniales.

Entre los temas abordados destacan la transcripción automática de documentos, la estilometría, la automatización de procesos técnicos y los proyectos de digitalización de prensa histórica.

Asimismo, el técnico de El Museo Canario Tanausú Pérez García presentó las herramientas digitales que la institución está incorporando a su colección hemerográfica, mientras que los asistentes participaron en una visita guiada al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 'Joaquín Blanco'.

Mitos y realidades de la IA en las bibliotecas

Las sesiones de la tarde continuaron con la participación de especialistas de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Biblioteca Nacional de España, quienes analizaron las ventajas, limitaciones y desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de las bibliotecas patrimoniales.

Las ponencias de Fátima García López, Ana María Morales García y Ricardo Santos Muñoz permitieron debatir sobre el papel que estas tecnologías pueden desempeñar en la conservación y difusión del patrimonio documental sin perder el rigor científico necesario para el tratamiento de los fondos históricos.

El protagonismo de las colecciones olvidadas

La programación concluirá este martes con una jornada dedicada a las denominadas 'colecciones olvidadas', centrada en fondos documentales de gran valor histórico que han permanecido durante años fuera de los principales circuitos de investigación.

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Entre las intervenciones previstas figura la del doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Víctor Manuel Bello Jiménez, que analizará la reconstrucción del fondo documental del marquesado de Lanzarote. También participará Kevin Rodríguez Wittmann, de la Universidad de La Laguna, quien expondrá la importancia de las colecciones cartográficas para la investigación histórica y la reconstrucción del pasado.