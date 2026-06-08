Música, astronomía y amor protagonizan la décima edición de La Noche Romántica en Tejeda

Tejeda celebrará el próximo 20 de junio de 2026 una edición especial de La Noche Romántica, que alcanza su décimo aniversario bajo el lema “10 años bajo las estrellas – 10 formas de amar”. La cita, consolidada en el calendario cultural y turístico del municipio, plantea este año una propuesta que combina música en directo, experiencias participativas y un recorrido por distintos rincones del casco bajo el cielo de la cumbre.

Un recorrido por 10 espacios y 10 formas de amar

La edición aniversario propone un itinerario sensorial articulado en 10 espacios, vinculados a 10 maneras distintas de entender el amor. El público podrá descubrirlos de forma libre mediante un plano digital disponible en la web y a través de códigos QR distribuidos por el municipio, con el objetivo de invitar a pasear, detenerse, participar y fotografiarse durante la noche.

El planteamiento incluye referencias al amor de pareja, la amistad, la familia y el amor propio, además del amor por la música, la naturaleza y los animales. También se incorporan conceptos como el amor universal, el amor pasional y el amor infinito, asociado a la observación del cielo estrellado.

Música desde las 20:00 horas en El Motor

La programación musical comenzará a las 20:00 horas en El Motor con el estreno de Latin Show, la nueva propuesta de 101 Brass Band. El espectáculo se presenta como una actuación a pie de suelo y entre el público, con un repertorio de ritmos latinos como salsa, merengue, cumbia, son cubano y reguetón. La formación está integrada por 13 músicos e incorpora percusión latina y saxo alto, con versiones y popurrís de artistas como Juan Luis Guerra, Ráfaga y Óscar D’León, entre otros.

Tributo y momento colectivo en La Vaguada

A las 21:30 horas, la actividad se trasladará a La Vaguada con Carlos Rivera en la voz de Elías Uche, un espectáculo tributo acompañado por una banda de cuatro músicos. La propuesta repasa canciones conocidas del artista mexicano, como Que lo nuestro se quede nuestro, Te esperaba o La luna del cielo.

También en La Vaguada, a las 22:45 horas, está previsto uno de los actos señalados de la noche: El beso más bonito del mundo, una invitación al público a participar en un instante colectivo bajo el lema “Déjate sorprender”.

Astronomía a las 23:15 y regreso a la fiesta a medianoche

El cielo de Tejeda tendrá un papel destacado a las 23:15 horas en el Aparcamiento Nuevo, con una Noche de Astronomía a cargo de AstroEduca, vinculada al concepto del amor infinito. La actividad busca conectar el carácter romántico de la velada con uno de los atractivos naturales del municipio: la observación del firmamento.

A las 00:00 horas, la música volverá a La Vaguada con Andrea Rodríguez y La Banda del Trópico, una formación de 13 músicos que plantea un repertorio con influencias canarias y caribeñas. El directo incluye sonoridades asociadas a cumbia, timba, salsa, vallenato, son, changüí y punto cubano.

Cierre con sesión DJ desde la 01:30

La jornada finalizará a partir de la 01:30 horas en La Vaguada con Discotecas Móviles Línea Dj's, que pondrá el cierre musical a una noche planteada como celebración abierta y participativa en el casco de Tejeda.