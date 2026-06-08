El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria eleva el dispositivo de seguridad ante la visita del papa León XIV

Las Palmas de Gran Canaria refuerza desde este lunes su dispositivo de seguridad ante la llegada del papa León XIV. El Ayuntamiento sitúa el Plan de Emergencias Municipal, PEMULPA, en alerta desde las 08.00 horas del día de hoy para coordinar a los servicios de emergencia, movilidad y atención ciudadana durante unos actos que reunirán a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

Un dispositivo especial para la visita de León a Gran Canaria

La visita del Pontífice tendrá varios escenarios principales: la Plaza de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el entorno de Siete Palmas. También habrá presencia especial de efectivos en la Plaza Stagno, en el recorrido del papamóvil y en los accesos a la Catedral de Santa Ana.

El operativo reúne a Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos, Protección Civil, Seguridad y Emergencias, además de otros servicios municipales esenciales. El Consistorio ya situó el PEMULPA en fase de prealerta el pasado 4 de abril de este mismo año y ahora eleva el nivel ante la cercanía de los actos principales.

Desplazamientos y prioridad al transporte público

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos y que priorice el transporte público. También recomienda evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas, especialmente en Vegueta, Triana y Siete Palmas.

En Siete Palmas, los aparcamientos más próximos al Estadio de Gran Canaria, en el entorno del Centro Comercial Siete Palmas, Hipercor e Infecar, quedan reservados para vehículos autorizados y para asistentes registrados a la misa, con una ocupación mínima de cuatro personas por coche. Por ello, el Ayuntamiento recomienda priorizar el transporte público y evitar el vehículo privado en la zona.

La visita del papa provocará cortes de tráfico, desvíos y restricciones de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad. Estas medidas buscan facilitar el desarrollo de los actos y garantizar la seguridad de residentes, visitantes, comerciantes y asistentes, según informa el consistorio de la capital grancanaria.

Recomendaciones de seguridad para el 11 de junio

Entre las recomendaciones de seguridad, las autoridades insisten en evitar las zonas excesivamente congestionadas, no llevar objetos que puedan dificultar la movilidad, no provocar empujones y no detenerse en zonas habilitadas para el paso. En caso de emergencia, se debe contactar inmediatamente con el 112 y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Para los menores de edad, se aconseja que acudan acompañados por una persona adulta y correctamente identificados. También se recomienda fijar puntos de encuentro para facilitar la localización de familiares o acompañantes en caso de extravío.

Además, ante las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, se pide a los asistentes protegerse del sol, utilizar gorra y mantenerse correctamente hidratados durante la celebración de los actos. La institución municipal pide consultar solo canales oficiales para conocer los cambios de tráfico, accesos y horarios.