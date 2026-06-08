Una rotonda en la carretera GC-200 reorganizará el acceso al casco histórico de Mogán

Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán han coordinado sobre el terreno el inicio de la nueva rotonda proyectada en la GC-200 para acceder al casco histórico. La actuación, ya adjudicada por 817.416,81 euros y con un plazo de ejecución de diez meses, transformará la actual intersección en una glorieta con el objetivo de reorganizar la movilidad y aumentar la seguridad en este punto.

En la visita participaron la alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, junto a técnicos de la Consejería autonómica, el equipo redactor del proyecto, personal técnico municipal y la empresa adjudicataria. El encuentro sirvió para revisar los detalles de la intervención y planificar los cambios que se producirán en la circulación cuando arranquen los trabajos.

Una glorieta para ordenar el acceso

Según lo previsto, el Gobierno de Canarias, administración competente en la vía, ejecutará la obra para sustituir la conexión actual por una glorieta que facilite la integración del tráfico entre la carretera principal y el núcleo urbano. El objetivo es mejorar la fluidez de los vehículos, reducir riesgos en el cruce y hacer más segura la entrada al casco histórico.

Intersección donde se ejecutará la rotonda. / LP/DLP

Tras la reunión, Onalia Bueno explicó que el Ayuntamiento informará a la ciudadanía de los desvíos y modificaciones del tráfico una vez comiencen las obras. “Estamos definiendo cómo se va a reorganizar la movilidad y, cuando se inicie la obra, trasladaremos a los vecinos y vecinas cuál será el nuevo esquema de circulación”, señaló.

La alcaldesa enmarcó esta intervención en una estrategia municipal para modernizar la movilidad en el casco histórico. En ese conjunto de medidas citó el nuevo edificio de aparcamientos, cuyo servicio está operativo desde la semana pasada, además de la futura circunvalación y la prolongación de la calle Drago hasta la GC-200.

Crecimiento residencial y nuevas vías de desahogo

El Ayuntamiento recuerda que el casco histórico ha registrado un crecimiento residencial en los últimos años, una situación que, según expone, incrementa la necesidad de ordenar los flujos de tráfico y mejorar los accesos. Con estas actuaciones, el municipio busca crear nuevas vías de desahogo, reorganizar la circulación y facilitar la entrada tanto a residentes como a visitantes.