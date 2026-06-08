San Bartolomé de Tirajana retira 48.575 kilos de restos vegetales a través del programa ‘Emplea Verde SBT’

El proyecto de inserción laboral ‘Emplea Verde SBT’ ha intervenido hasta comienzos de junio sobre una superficie cercana a los 59.800 metros cuadrados, lo que equivale a unas 6 hectáreas, dentro de las actuaciones de restauración ambiental desplegadas en distintos puntos de San Bartolomé de Tirajana. En ese periodo, el equipo ha retirado 48.575 kilos de residuos vegetales, destinados a su gestión y tratamiento como compost.

Actuaciones en carreteras y núcleos poblados

Los trabajos se han concentrado especialmente en el acondicionamiento de varios tramos de las carreteras GC-505 y GC-503, además de espacios de Meloneras, Bahía Feliz, San Fernando, el Parque del Sur, el Centro Cultural de Castillo del Romeral y otros enclaves del municipio. Las tareas han incluido desbroce de vegetación espontánea, poda de árboles y arbustos de gran porte, limpieza y retirada de restos vegetales.

A estas labores se han sumado acciones de restauración y embellecimiento de zonas verdes, junto con la instalación y el mantenimiento de sistemas de riego en los espacios intervenidos, según el balance del proyecto en sus primeros meses de funcionamiento.

Los miembros de la cuadrilla del proyecto ‘Emplea Verde SBT’ recibiendo la formación. / LP/DLP

Empleo y formación durante siete meses

La iniciativa fue puesta en marcha por la Concejalía de Desarrollo Local, dirigida por la teniente de alcalde Elena Álamo Vega, con el objetivo de ofrecer empleo y formación durante siete meses a 16 personas desempleadas del municipio con dificultades de integración laboral. La gestión se realiza en colaboración con la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta).

El proyecto cuenta con un presupuesto de 350.000 euros, financiado al 50% por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Trabajos en centros educativos

Dentro del plan de actuaciones, el equipo también ha desarrollado tareas de gestión y conservación del arbolado en los colegios de Educación Infantil y Primaria del municipio, así como en las tres escuelas infantiles y en los centros de Secundaria, ampliando el alcance del programa a la red educativa local.