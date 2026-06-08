Santa Lucía busca el tema del carnaval que se celebrará del 25 de febrero al 7 marzo de 2027

Santa Lucía de Tirajana ya tiene fechas para su Carnaval de 2027. Las carnestolendas se celebrarán del 25 de febrero al 7 de marzo, pero antes serán los vecinos quienes decidan el tema central de la fiesta.

La votación se abrirá este martes 9 de junio en la web del Ayuntamiento y en la del Ateneo Municipal. El plazo permanecerá abierto hasta el 23 de junio.

Tres mundos para transformar Santa Lucía

La ciudadanía podrá escoger entre tres propuestas muy visuales y con gran potencial festivo: la magia de Oriente, el Reino del Nilo o los locos años veinte.

La primera opción, ‘Oriente, el carnaval del Sol naciente’, propone una fiesta llena de luz, color y energía. Farolillos, dragones, kimonos y símbolos tradicionales podrían tomar las calles con una estética oriental mezclada con elementos modernos.

Egipto, faraones y una ciudad convertida en imperio

La segunda alternativa es ‘Egipto: El Reino del Nilo’. Esta temática llevaría al Carnaval de Santa Lucía pirámides, faraones, dioses ancestrales, oro, arena y jeroglíficos.

La propuesta busca convertir las calles en un gran imperio carnavalesco, con espectáculos inspirados en la historia y la fantasía del antiguo Egipto.

Jazz, plumas y glamour hasta el amanecer

La tercera opción, ‘Los Locos Años del 20’, apuesta por el brillo, las plumas, el jazz y el ambiente de los cabarets. El Carnaval se inspiraría en el charlestón, las fiestas clandestinas y el glamour de una de las épocas más reconocibles del siglo XX.

El concejal de Cultura, Sergio Vega, animó a la ciudadanía a participar en la elección del tema, con el objetivo de que las fiestas sean “participativas desde el principio”.

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La decisión marcará la imagen, la decoración y el ambiente de unas carnestolendas que Santa Lucía ya empieza a preparar con casi un año de antelación.