SON Estrella Galicia aterriza por primera vez en Canarias con Talleres Palermo como nueva casa musical

SON Estrella Galicia abre una nueva etapa en su recorrido por las salas de conciertos españolas con una incorporación especialmente significativa: Talleres Palermo, en Las Palmas de Gran Canaria, pasará a formar parte de su programación estable. La alianza supone el desembarco por primera vez del proyecto musical cervecero en Canarias y refuerza una idea que ha marcado su trayectoria desde 2009: las salas no son solo espacios de conciertos, sino lugares donde se construyen escenas, se cruzan públicos y empiezan a crecer los artistas del futuro.

La programación regular arrancará durante el segundo semestre de 2026, pero la llegada de SON Estrella Galicia al Archipiélago tendrá una primera celebración este sábado 13 de junio con una fiesta inaugural en Talleres Palermo. La cita contará con el directo de Roy Borland, una de las voces emergentes más personales de la nueva canción de autor española, y continuará con una after party a cargo de Rocket DJ, nombre habitual de la escena independiente y de las cabinas más inquietas del país.

Las entradas para esta primera noche ya están disponibles a través de DICE.

Una nueva parada en el mapa musical de SON Estrella Galicia

La incorporación de Talleres Palermo no es un movimiento aislado dentro de la estrategia de SON Estrella Galicia. El proyecto lleva años ampliando una red de salas que conecta escenas locales, artistas emergentes y propuestas consolidadas en distintos puntos de España y del extranjero. Su llegada a Las Palmas de Gran Canaria incorpora ahora a Canarias a un circuito que ha hecho de la proximidad, la curaduría musical y el descubrimiento de nuevos talentos algunas de sus principales señas de identidad.

Talleres Palermo se suma así a una programación que actualmente se desarrolla en más de cuarenta salas de cinco países. En ellas conviven nombres reconocidos con artistas que todavía se encuentran en una fase inicial de su recorrido, pero que ya apuntan hacia lenguajes propios. Esa combinación entre riesgo, identidad y acompañamiento ha permitido que SON Estrella Galicia se consolide como una plataforma de impulso para nuevas propuestas musicales.

Desde su nacimiento, el proyecto ha organizado más de 1.500 conciertos y ha acompañado a artistas nacionales e internacionales en momentos clave de sus carreras. La entrada de Canarias en ese mapa supone un nuevo paso en lo que la propia iniciativa define como una “emigración sonora”: una forma de ampliar fronteras sin perder de vista la importancia de las comunidades culturales que nacen en cada ciudad.

Roy Borland, primera voz para abrir la nueva etapa

El encargado de poner música en directo a esta primera celebración será Roy Borland, cantante, compositor y productor madrileño que ha construido un universo sonoro marcado por la intimidad, la sensibilidad cotidiana y una mezcla de influencias que van del folk al jazz, pasando por la canción de autor.

Formado en el conservatorio y procedente de una familia de músicos, Borland inició su proyecto en español en 2021. Desde entonces ha ido dando forma a una obra luminosa y emocional, en la que conviven referentes como Molly Drake, Joan Manuel Serrat, Antonio Carlos Jobim o Natalia Lafourcade. Su música se mueve en un terreno delicado, de escucha cercana, donde la producción y la palabra tienen un peso esencial.

Además de su faceta como intérprete, Roy Borland ha trabajado como productor junto a artistas como El Kanka, Lola Índigo o Barry B, lo que refuerza un perfil creativo situado entre la composición, el estudio y el escenario. Entre sus trabajos más recientes destacan Fotografías de España, publicado en 2024, y Considérame, lanzado en 2025. Actualmente prepara La Chica del Norte, un nuevo proyecto previsto para 2026.

Su presencia en la fiesta inaugural de Talleres Palermo funciona como una declaración de intenciones para esta nueva etapa: una apuesta por artistas con voz propia, sensibilidad autoral y capacidad para dialogar con públicos diversos.

Una noche con after party y espíritu independiente

Tras el concierto de Roy Borland, la noche continuará con Rocket DJ, que tomará el relevo en la cabina con una sesión pensada para prolongar la celebración de la llegada de SON Estrella Galicia a Canarias. Su propuesta se mueve entre el indie, el rock, el pop, la electrónica y las influencias ochenteras, con una selección diseñada para conectar con el espíritu alternativo y festivo de la cita.

La fiesta inaugural servirá como primer contacto antes del inicio de la programación estable prevista para el segundo semestre del año. A partir de entonces, Talleres Palermo quedará integrado en el circuito de salas de SON Estrella Galicia, abriendo una nueva vía para la circulación de artistas y propuestas musicales en Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias entra en un circuito con proyección internacional

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza de Hijos de Rivera, y nació con la intención de fomentar la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad. La iniciativa establece además un paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical, dos territorios donde la personalidad, el proceso y la búsqueda de matices forman parte del resultado final.

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Después de más de diecisiete años de actividad, el proyecto se ha expandido por España y ha consolidado su presencia internacional en países como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania. Ahora, con su aterrizaje en Canarias, suma un nuevo territorio a una red que sigue defendiendo el papel de las salas como espacios imprescindibles para entender el presente y el futuro de la música en directo.