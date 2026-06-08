LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles para el Festival Malvasoul, la gran cita musical de la Noche de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria

La cuenta atrás para una de las noches más especiales del año ya ha comenzado. La celebración de San Juan volverá a llenar de música y buen ambiente la capital grancanaria con una nueva edición de Malvasoul, un evento que reunirá a destacados artistas y DJs en un entorno privilegiado para dar la bienvenida al verano.

Con motivo de esta esperada cita, La Provincia sortea 2 entradas dobles entre sus lectores para que puedan disfrutar en directo de una experiencia musical que promete convertirse en uno de los encuentros más destacados de la agenda de ocio de junio en Gran Canaria.

El evento se celebrará el próximo 23 de junio de 2026, a partir de las 15:00 h, en el Hotel Cristina by Tigotan, en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la tradicional Noche de San Juan, una fecha marcada en el calendario por miles de personas que buscan celebrar el inicio del verano junto al mar y rodeados de la mejor música.

La propuesta de Malvasoul apuesta por una cuidada selección artística encabezada por Manoo, uno de los nombres más reconocidos de la escena internacional vinculada a los sonidos afro house y electrónicos de influencia global. Su presencia convierte esta edición en una oportunidad única para los amantes de las sesiones sofisticadas y las experiencias musicales de calidad.

Junto a Manoo, el cartel contará también con las actuaciones de Emma Play, Mr. Paradise, Chong y Jaime del Valle, artistas que aportarán diferentes estilos y matices a una programación diseñada para acompañar una de las noches más mágicas del año.

Cartel de artista el Malvasoul Noche de San Juan en el Hotel Cristina by Tigotan / LA PROVINCIA

El Festival Malvasoul se ha consolidado como una propuesta diferencial dentro de la oferta cultural y de ocio de Canarias, combinando música, atmósfera, producción visual y una localización privilegiada. El evento busca ofrecer una experiencia completa para quienes desean disfrutar de la Noche de San Juan desde una perspectiva diferente, en un entorno exclusivo y con una programación artística de primer nivel.

La celebración de San Juan es uno de los momentos más esperados del calendario festivo en Gran Canaria. Miles de personas se reúnen cada año para disfrutar de los tradicionales fuegos, los baños en el mar y una amplia oferta de actividades. En este contexto, Malvasoul se presenta como una alternativa perfecta para quienes quieren completar la noche con una experiencia musical única.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo. Los lectores interesados únicamente deberán completar el formulario habilitado siguiendo los pasos a continuación:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

Entre todas las participaciones válidas recibidas se realizará el sorteo de 2 entradas dobles, que permitirán a los ganadores acudir acompañados al evento Malvasoul el próximo 23 de junio.

Se recomienda rellenar el formulario cuanto antes para no quedarse fuera de esta oportunidad de vivir una de las citas más atractivas de la Noche de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el próximo viernes 19 de junio a las 12:00 horas.

Una vez realizado, La Provincia contactará directamente con las personas ganadoras utilizando los datos facilitados en el formulario de participación. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

Si quieres disfrutar de la música de Manoo, Emma Play, Mr. Paradise, Chong y Jaime del Valle en una noche que promete ser inolvidable, completa el formulario y participa en el sorteo de una de las 2 entradas dobles para Malvasoul. Una oportunidad única para celebrar San Juan al ritmo de una de las propuestas musicales más atractivas del verano en Gran Canaria.

¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta!