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La tradición del cuchillo canario llega al Vaticano de la mano de un artesano de Jinámar

Daylos Kevin, artesano de Jinámar especializado en cuchillería tradicional canaria, ha sido el encargado de elaborar la pieza institucional que Gran Canaria entregará al Papa. La obra transforma uno de los símbolos más reconocibles de la artesanía insular en una cruz realizada con materiales tradicionales y un complejo trabajo manual

Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa

Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un artesano de Jinámar ha recibido uno de los encargos más importantes de su trayectoria profesional: crear el regalo institucional que Gran Canaria entregará al Papa. La obra, inspirada en la tradición del cuchillo canario, busca proyectar la riqueza artesanal del Archipiélago ante el Pontífice a través de una pieza única diseñada especialmente para la ocasión.

El proyecto pretende mostrar una de las manifestaciones artesanales más representativas de Canarias sin recurrir al formato habitual del cuchillo canario. Para ello, la propuesta elegida transforma algunos de sus elementos más característicos en una cruz concebida para representar la identidad cultural de la isla.

De una afición familiar a un encargo con destino al Vaticano

La relación de Daylos Kevin con el cuchillo canario comenzó mucho antes de dedicarse profesionalmente a este oficio. Desde niño observaba cómo tanto su abuelo paterno como su abuelo materno llevaban siempre consigo esta herramienta, indispensable en las labores ganaderas que desempeñaban.

Aquellas imágenes despertaron su interés por comprender la importancia que tenía el cuchillo dentro de la cultura popular canaria. Con el paso de los años, la curiosidad inicial se convirtió en aprendizaje, después en afición y finalmente en una profesión que hoy constituye su principal medio de vida.

Detalle de los materiales utilizados en la obra: plata, nácar y cuerno de ganado local trabajados de forma artesanal

Detalle de los materiales utilizados en la obra: plata, nácar y cuerno de ganado local trabajados de forma artesanal / La Provincia

Ese recorrido le llevó a recibir una llamada inesperada del jefe de Protocolo del Cabildo de Gran Canaria. La institución buscaba un artesano capaz de elaborar el regalo que sería entregado al Papa y consideró que su trabajo reunía las características necesarias para afrontar un proyecto de esta relevancia.

Una cruz inspirada en los cabos del cuchillo canario

La idea planteada desde el Cabildo consistía en reflejar la tradición artesanal vinculada al cuchillo canario sin entregar un cuchillo propiamente dicho. A partir de esa premisa nació el diseño de una cruz formada por elementos inspirados en los característicos cabos que distinguen estas piezas artesanales.

Para materializar el proyecto se diseñó una estructura de acero sobre la que posteriormente se incorporarán los distintos cabos confeccionados específicamente para esta obra.

El artesano de Jinámar durante el proceso de elaboración de la cruz diseñada para representar a Gran Canaria en el Vaticano.

El artesano de Jinámar durante el proceso de elaboración de la cruz diseñada para representar a Gran Canaria en el Vaticano. / La Provincia

La pieza combina tradición, simbolismo religioso y artesanía canaria en una propuesta concebida para representar a Gran Canaria en un acto de especial relevancia institucional.

Plata, nácar y cuerno local en una obra única

La cruz incorpora algunos de los materiales más representativos de la cuchillería tradicional canaria. Los cabos han sido elaborados utilizando cuernos de ganado local, concretamente de vaca y macho cabrío.

A estos elementos se suman incrustaciones de plata y nácar, dos materiales habituales en este tipo de trabajos artesanales. Además, todos los casquillos de plata que formarán parte del conjunto han sido fabricados manualmente para este proyecto.

La elaboración ha requerido numerosas horas de trabajo y una planificación especialmente intensa debido a los ajustados plazos marcados para la entrega de la obra.

Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa

Un artesano de Gran Canaria crea el regalo oficial que la isla entregará al Papa / La Provincia

La tradición artesanal de Canarias llega al Papa

A falta del montaje definitivo de todos los elementos, Daylos Kevin se muestra satisfecho con el resultado alcanzado. El artesano confía en que la pieza cumpla el objetivo para el que fue concebida: representar la tradición del cuchillo canario y mostrar la riqueza artesanal de Gran Canaria ante una de las figuras más influyentes del mundo.

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Más allá del valor institucional del regalo, la obra supone también un reconocimiento a un oficio transmitido durante generaciones y que continúa vivo gracias al trabajo de artesanos que mantienen una de las señas de identidad más singulares del Archipiélago.

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