Una unidad móvil recorrerá tres puntos de Arucas para facilitar la donación de sangre esta semana

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha una nueva campaña de donación de sangre en Arucas con el objetivo de acercar este gesto solidario a residentes y visitantes del municipio.

La iniciativa se desarrollará a lo largo de toda la semana mediante una unidad móvil que recorrerá tres ubicaciones diferentes del municipio para facilitar la participación ciudadana y contribuir a mantener las reservas de sangre en los hospitales canarios.

Desde este lunes y hasta el viernes, el dispositivo permanecerá instalado en la calle Fernando Caubín Ponce, en horario de 09.00 a 13.45 horas y de 16.00 a 20.45 horas.

Además, durante el martes y el miércoles se habilitará otro punto de extracción en la plaza de la Iglesia de Santidad, mientras que el jueves y el viernes la campaña se trasladará a El Puertillo, junto al aparcamiento de Mercadona, donde atenderá a los donantes en horario de mañana y tarde.

Garantizar las reservas para el verano

Desde el SCS recuerdan la importancia de donar sangre de forma periódica para garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados en los centros hospitalarios del Archipiélago.

La campaña cobra especial relevancia ante la proximidad del verano, una época en la que suele aumentar la demanda asistencial y resulta fundamental mantener las reservas en niveles adecuados para responder a las necesidades de los pacientes.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años —hasta los 60 años si se trata de la primera donación—, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no estar embarazada.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la página web efectodonacion.com.

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Información basada en la comunicación oficial de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del SCS.