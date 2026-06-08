Una unidad móvil recorrerá tres puntos de Arucas para facilitar la donación de sangre esta semana
La campaña del Servicio Canario de la Salud estará presente en el casco urbano, Santidad y El Puertillo para acercar las donaciones a la población
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha una nueva campaña de donación de sangre en Arucas con el objetivo de acercar este gesto solidario a residentes y visitantes del municipio.
La iniciativa se desarrollará a lo largo de toda la semana mediante una unidad móvil que recorrerá tres ubicaciones diferentes del municipio para facilitar la participación ciudadana y contribuir a mantener las reservas de sangre en los hospitales canarios.
Desde este lunes y hasta el viernes, el dispositivo permanecerá instalado en la calle Fernando Caubín Ponce, en horario de 09.00 a 13.45 horas y de 16.00 a 20.45 horas.
Además, durante el martes y el miércoles se habilitará otro punto de extracción en la plaza de la Iglesia de Santidad, mientras que el jueves y el viernes la campaña se trasladará a El Puertillo, junto al aparcamiento de Mercadona, donde atenderá a los donantes en horario de mañana y tarde.
Garantizar las reservas para el verano
Desde el SCS recuerdan la importancia de donar sangre de forma periódica para garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados en los centros hospitalarios del Archipiélago.
La campaña cobra especial relevancia ante la proximidad del verano, una época en la que suele aumentar la demanda asistencial y resulta fundamental mantener las reservas en niveles adecuados para responder a las necesidades de los pacientes.
Requisitos para donar
Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años —hasta los 60 años si se trata de la primera donación—, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no estar embarazada.
Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la página web efectodonacion.com.
Información basada en la comunicación oficial de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del SCS.
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