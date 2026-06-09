La apuesta familiar de Tuscany en Valleseco logra el máximo galardón a la mejor sidra de Canarias con su Brut Nature

Canarias ya tiene su mejor sidra. Tuscany Brut Nature, elaborada por Vicente Marrero en el municipio de Valleseco, ha recibido el máximo galardón en esta edición de 2026 en el marco del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad productora de Gran Canaria. Además del máximo galardón, volvió a obtener la distinción especial de Mejor Imagen y Presentación 2026, que ya había conseguido en la edición anterior, esta vez por su variedad Pet-Nat, y sumó también dos Medallas de Oro en espumosas y en sidras naturales.

Valleseco se ha convertido en la gran triunfadora del certamen regional, que refrenda una apuesta que se inició hace dos décadas por este cultivo y su industrialización, y que ahora recoge sus frutos. Por encima de todas, la bodega Tuscany se ha llevado los grandes galardones. En el resto de premios entregados, la Mejor Sidra Ecológica 2026 recayó en El Lagar de Valleseco espumosa, elaborada por Ángel Domínguez, también en Gran Canaria. Por su parte, La Mirla Sidrera, en su variedad de sidra gasificada, de la bodega Castro & Magán, de La Palma, logró una Gran Medalla de Oro. Esta misma marca obtuvo además una Medalla de Oro en la categoría de sidras espumosas.

La Palma y Gran Canaria

El medallero de sidras naturales se completó con tres Medallas de Plata, concedidas a La Mirla Sidrera, de Castro & Magán, en La Palma; Fierro, del productor Juan Déniz Reyes; y El Valle Secreto, elaborada por Sendero del Valle, estas dos últimas de Gran Canaria.

Trabajos en la bodega de Tuscany. / LP / DLP

Fundada en 2022, Sidras Tuscany nació de la tradición y la pasión familiar. La empresa elabora sus productos con manzanas cultivadas en Valleseco y ha ido creciendo y perfeccionando sus técnicas de producción año tras año. Su actividad se ha diversificado también hacia experiencias agroturísticas, con visitas guiadas en las que se explica el proceso artesanal de elaboración.

Con el método tradicional

Su producción incluye sidras naturales, gasificadas y espumosas. La Espumosa Brut Nature, elegida Mejor Sidra de Canarias 2026, se elabora mediante el método tradicional, conocido como champenoise, con segunda fermentación en botella y sin adición de azúcares. El resultado es una sidra de perfil seco, equilibrado y elegante, con burbuja fina y persistente, frescura y complejidad aromática, según el Gobierno de Canarias.

Este producto ya había recibido la distinción especial de Mejor Imagen y Presentación en la anterior edición del Concurso Agrocanarias de Sidras. También ha sido reconocido en el Salón Internacional de Sidras de Gala, celebrado en Asturias, con una Medalla de Plata, y en el concurso internacional Sagardo Forum 2025, celebrado en el País Vasco, donde obtuvo un Bronce.

El fallo del jurado fue anunciado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez; y el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez.

El certamen tuvo lugar el 22 de mayo en el municipio grancanario de Valleseco. En total, el panel de cata concedió 11 premios, tres más que en la edición anterior: dos Grandes Oros, tres Oros, tres Platas y tres distinciones especiales. En esta convocatoria participaron 23 sidras de siete empresas, con 18 producciones procedentes de Gran Canaria, cuatro de La Palma y una de Tenerife.

Recogida de manzana reineta en Valleseco. / LP / DLP

Durante su intervención, Narvay Quintero destacó la importancia de “poner en valor y fomentar los productos de calidad diferenciada de las islas” a través de iniciativas como este concurso, impulsado por el ICCA para reconocer a un sector en crecimiento. El consejero subrayó que la sidra canaria ha pasado “de ser un producto emergente a convertirse en una producción ya consolidada”, con una veintena de lagares repartidos entre Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, recordó que la apuesta iniciada hace 15 años desde el municipio "está teniendo actualmente unos resultados muy positivos para el sector agroalimentario y también para la economía local de los pequeños municipios del interior de Gran Canaria”. Rodríguez vinculó estos avances al trabajo realizado con los manzanos plantados hace años y al impulso de iniciativas como la IV Feria de la Sidra y el I Foro Canario de la Sidra.

El director del Instituto de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez, señaló que esta tercera edición contribuye a dar visibilidad a una elaboración que ha ganado peso en Canarias en los últimos años, vinculada al aprovechamiento de la manzana local, a la labor de pequeños productores y a la diversificación del sector agroalimentario. Arráez añadió que el concurso es también una herramienta de promoción para mejorar el posicionamiento comercial de las sidras canarias y abrir nuevas oportunidades de mercado dentro y fuera de las Islas.

Afrutado, gasificado y espumoso

Las muestras se dividieron en tres categorías: sidras naturales, con siete elaboraciones; sidras gasificadas, con nueve muestras; y sidras espumosas, con siete producciones. En el caso de las naturales, se incluyeron elaboraciones dulces, de bajo contenido alcohólico o con fruta. Las gasificadas y espumosas se clasificaron, a su vez, en modalidades extraseca, seca, semiseca y dulce.

El Concurso Oficial Agrocanarias de Sidras forma parte de los certámenes con los que el Gobierno de Canarias, a través del ICCA, reconoce anualmente los mejores quesos, vinos, gofios, aceites de oliva virgen extra, sales marinas y sidras del Archipiélago. Todos ellos se rigen por un sistema de cata ciega, en el que un panel de especialistas evalúa las muestras sin conocer su procedencia.

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Durante un año, los productos galardonados podrán utilizar el distintivo oficial correspondiente al premio recibido, una medalla adhesiva que se coloca sobre las botellas. Además, participarán en distintas acciones de promoción de productos canarios organizadas por el ICCA dentro y fuera de las Islas.