El Cabildo destina 1,5 millones en contratar parados para limpiar invernaderos abandonados junto al aeropuerto de Gran Canaria

El Cabildo destina 1,5 millones de euros a renovar el plan de empleo destinado a la limpieza de invernaderos abandonados en el entorno del aeropuerto de Gran Canaria y la zona turística del Sureste, que ha permitido retirar desde su inicio hace dos años plásticos y residuos en casi 100 hectáreas de terreno, lo que supone una superficie equivalente a unos 140 campos de fútbol. La iniciativa permitirá contratar a 65 personas desempleadas de colectivos de difícil inserción laboral.

El programa impulsado por el consejero insular de Empleo, Juan Díaz, se enmarca en el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Gran Canaria para la coordinación y ejecución de programas propios de políticas activas de empleo en la isla. Su objetivo es doble: mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de acceso al mercado laboral y recuperar decenas de hectáreas de suelo rústico degradado en las inmediaciones del aeropuerto, principalmente en los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía.

En juego la imagen turística

“Desde el Cabildo de Gran Canaria volvemos a apostar por este plan que ya lleva tres años en vigor, y gracias a él no sólo se da trabajo y formación a colectivos de difícil empleabilidad, sino que, además, los trabajos realizados hasta ahora están permitiendo recuperar un espacio que estaba degradado y ofrecía una estampa poco atractiva de nuestra isla”, explicó Juan Díaz, quien subrayó que se traga de “una actuación clave tanto para mejorar la empleabilidad de los vecinos de la zona como para la imagen de entrada a la isla en avión”.

El pleno de mayo del Cabildo aprobó por la vía de urgencia el expediente para una modificación de crédito, que permite ahora a la Consejería conceder una subvención de 1,5 millones de euros a la Mancomunidad del Sureste. Esta entidad será la encargada de ejecutar la tercera campaña del Plan de Empleo para el Adecentamiento y mejora del entorno: Aeropuerto-Zona turística.

La actuación comenzó a desarrollarse en 2024 y fue promovida por la Mancomunidad del Sureste, junto al Cabildo. Desde entonces, se han retirado plásticos y residuos de cerca de 100 hectáreas de terreno, una superficie equivalente a unos 140 campos de fútbol.

Las 65 personas beneficiarias del nuevo proyecto deberán estar inscritas como demandantes de empleo, residir en los municipios integrantes de la Mancomunidad del Sureste (Agüimes, Ingenio y Santa Lucía) o en zonas colindantes, y pertenecer a colectivos de difícil inserción laboral.

En riesgo de exclusión social

Entre los perfiles incluidos figuran personas desempleadas de larga duración, jóvenes que buscan su primer empleo o que no han finalizado la enseñanza obligatoria, mayores de 45 años, mujeres y otros colectivos debidamente justificados. Además, al menos el 60% de los participantes, es decir, 39 personas, deberán encontrarse en situación de riesgo de exclusión social.

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En sus dos últimas ediciones, este plan permitió contratar a 83 personas desempleadas con contratos de seis meses. Además, los operarios recibieron formación complementaria en prevención de riesgos laborales, gestión de residuos industriales, manipulación de alimentos y manipulación de productos fitosanitarios.