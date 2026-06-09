El Cabildo renueva con 1,5 millones el plan para retirar invernaderos junto al Aeropuerto

El Cabildo de Gran Canaria destinará 1.500.000 euros a renovar, por tercer año, el plan de empleo para retirar restos de invernaderos abandonados y plásticos en suelo rústico situado en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria, principalmente en los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. La iniciativa se desarrolla junto a la Mancomunidad del Sureste y se enmarca en el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo para la coordinación y ejecución de programas de políticas activas de empleo en la isla.

El consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, señaló que el proyecto combina contratación y formación para personas de colectivos de difícil inserción laboral con actuaciones de mejora ambiental y paisajística en un punto estratégico de entrada a la isla. Según los datos aportados, las labores realizadas desde el inicio del programa han permitido despejar de residuos y estructuras asociadas a antiguos cultivos bajo plástico cerca de cien hectáreas, una superficie que el Cabildo equipara a 140 campos de fútbol.

65 personas desempleadas y prioridad social

El proyecto prevé como destinatarias a 65 personas desempleadas que deberán estar inscritas como demandantes de empleo, residir en los municipios integrantes de la Mancomunidad (Agüimes, Ingenio y Santa Lucía) o en zonas colindantes, y pertenecer a colectivos de difícil inserción laboral. Entre los perfiles contemplados figuran personas desempleadas de larga duración, jóvenes que buscan su primer empleo o no han finalizado la enseñanza obligatoria, mayores de 45 años, mujeres y otros colectivos que se justifiquen.

El programa fija, además, que al menos el 60% de las personas participantes —39 del total— se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, con el fin de orientar la contratación hacia los sectores más vulnerables.

Subvención a la Mancomunidad del Sureste

La continuidad del plan se articula a través de una subvención a la Mancomunidad del Sureste, después de que el Cabildo aprobara en el pleno de mayo, por la vía de urgencia, un expediente de modificación de crédito que habilita la financiación para la tercera campaña del Plan de Empleo para el Adecentamiento y mejora del entorno: Aeropuerto–Zona turística. La actuación comenzó a ejecutarse en 2024 y mantiene el objetivo de retirar plásticos y restos de invernaderos abandonados en terrenos próximos al aeródromo.

Experiencia de las ediciones anteriores

En las dos últimas ediciones, el plan permitió la contratación de 83 personas desempleadas con contratos de seis meses. De forma paralela, los operarios participaron en acciones formativas complementarias vinculadas a prevención de riesgos, gestión de residuos industriales, manipulación de alimentos y manipulación de productos fitosanitarios, según la información facilitada por la corporación insular.

La campaña se centra en la limpieza y adecentamiento de un entorno que concentra suelo rústico afectado por el abandono de instalaciones agrícolas, con el propósito de mejorar el estado de la zona y reducir el impacto visual en el corredor próximo al Aeropuerto de Gran Canaria.