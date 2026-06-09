Cien nuevos médicos y enfermeras inician su formación en el Hospital Insular y en el Materno Infantil
Los centros formarán a 103 nuevos residentes en diversas especialidades médicas y de enfermería, incluyendo Medicina Legal y Forense y Psicología Clínica
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebró este lunes, 9 de junio, el acto de bienvenida a los nuevos residentes que inician su periodo formativo en el centro.
En el encuentro participaron el director-gerente, José Blanco; la directora médica, Ana Castellot; la subdirectora de Enfermería, Fayna Sánchez; la jefa de estudios de la Comisión de Docencia, Rosa Sánchez; y responsables docentes del hospital.
“La edad es sólo un número”
Durante el acto, el catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Betancor, impartió la conferencia magistral titulada “La edad es sólo un número”, centrada en el edadismo.
El programa incluyó también la intervención del residente de quinto año de Cardiología, Kevin Pérez, que describió el funcionamiento de esta nueva etapa formativa y el ejercicio profesional de los residentes durante su paso por el complejo.
103 nuevos residentes en el equipo
El centro formará a médicos residentes en especialidades como Anestesiología, Anatomía Patológica, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y Digestiva, Medicina Interna, Radiodiagnóstico, Pediatría, Obstetricia y Ginecología y Urgencias y Emergencias, entre otras. El listado incorpora además Medicina Legal y Forense.
En el ámbito de enfermería, las residentes se formarán en Pediatría, Matrona, Salud Mental y Medicina del Trabajo. El centro acogerá asimismo a psicólogos residentes para la especialidad de Psicología Clínica.
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