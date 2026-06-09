El San Ignacio de Loyola se transforma en sala de prensa del mundo por la visita del papa León XIV a Gran Canaria

La llegada del papa León XIV ya es una realidad. A poco más de 24 horas de que el santo padre pise por primera vez en la historia la isla de Gran Canaria, el colegio Jesuitas se prepara para recibir a los profesionales de la comunicación encargados de cubrir este histórico acontecimiento.

Un colegio convertido en el epicentro informativo del mundo

El Colegio San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido habilitado como centro internacional de prensa con motivo de la visita del papa León XIV a las islas los días 11 y 12 de junio. En sus instalaciones trabajarán 600 periodistas, cámaras, fotógrafos y técnicos acreditados procedentes de medios nacionales e internacionales, que seguirán de cerca todos los actos del pontífice en Canarias.

El centro permanecerá operativo desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, con acceso restringido exclusivamente a profesionales acreditados y un dispositivo de seguridad permanente.

Centro de prensa internacional para la visita de León XIV al Colegio Jesuitas / LP/DLP

Además, para garantizar la cobertura internacional, se ha instalado una infraestructura tecnológica específica con conexión de alta velocidad y capacidad reforzada para soportar el flujo constante de datos. El objetivo es que los medios puedan trabajar con garantías en un entorno diseñado para la producción informativa global durante los días que dure la visita del papa a Canarias.

Aulas transformadas en redacciones improvisadas

Las aulas cooperativas del colegio han sido adaptadas para convertirse en espacios de trabajo para los equipos de prensa. Se trata de salas diáfanas y modernas que han requerido una importante adaptación técnica para soportar la actividad simultánea de cientos de profesionales.

Desde la dirección del centro insisten en que la visita del papa no se entiende como un espectáculo, sino como un acontecimiento histórico con una fuerte carga simbólica. El colegio ha organizado también un acto interno de carácter educativo y reflexivo para el alumnado, con el objetivo de contextualizar la importancia del evento y su dimensión social y espiritual.

Un menú elaborado por los estudiantes del área gastronómica y el personal del centro

De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas en un acontecimiento de dimensión internacional. El servicio de restauración se convertirá así en una pieza más de la compleja organización que rodea la visita papal, permitiendo que los profesionales acreditados dispongan de un espacio donde hacer una pausa durante una intensa jornada informativa.

La iniciativa también refleja la implicación de toda la comunidad educativa en un evento considerado histórico para Canarias. Mientras unos preparan las aulas convertidas en sala de prensa y otros coordinan la logística del centro, el alumnado de cocina contribuirá con su trabajo a que la estancia de los medios se desarrolle con normalidad, formando parte de una experiencia difícil de repetir dentro de un entorno escolar.