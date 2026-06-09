Programa completo de la visita del Cristo de Telde a Teror tras la misa del Papa León XIV

La imagen del Santo Cristo de Telde formará parte de uno de los momentos más simbólicos de la visita del papa León XIV a Gran Canaria. Estará presente este próximo jueves, 11 de junio, en la misa que el Pontífice celebrará en el Estadio de Gran Canaria, prevista a las 18.30 horas, y después emprenderá camino hacia Teror junto a la Virgen del Pino.

Programa de actos de la visita del Santo Cristo de Telde. / LP/DLP

Según el programa anunciado por la parroquia de Teror, la imagen del Cristo de Telde llegará en la noche del jueves a la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en el marco de los actos organizados con motivo de la presencia del papa en la Diócesis de Canarias.

Tras la celebración presidida por León XIV en el Estadio de Gran Canaria, el Cristo de Telde y la Virgen del Pino se desplazarán hasta Teror. A las 23.30 horas está prevista la procesión de ambas imágenes desde la Plaza de Sintes hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

A su llegada al pórtico del templo tendrá lugar la recepción oficial de las sagradas imágenes. El acto tendrá un carácter inédito, ya que será la primera vez que el Santo Cristo de Telde pise la Villa Mariana.

Un deseo que se cumple un año después

La visita se produce apenas un año después del encuentro entre ambas imágenes en Telde, celebrado el 5 de junio de 2025. En aquella ocasión, durante la despedida de la Virgen del Pino en la Plaza de San Juan, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, expresó públicamente el deseo de que algún día el Cristo pudiera devolver la visita a la patrona de la diócesis acudiendo a Teror.

Ahora, esa petición se convierte en realidad en el contexto de la visita del papa a Canarias. El propio alcalde recuerda que aquel deseo nació como “una expresión de fe y de cariño entre dos pueblos hermanos”, sin imaginar que se cumpliría tan pronto y coincidiendo con la presencia del Santo Padre en las Islas. Es "extraordinario", añadió.

Actos previstos para el fin de semana en Teror

El programa continuará el viernes 12 de junio, jornada festiva en Teror por el Sagrado Corazón de Jesús, con una solemne eucaristía a las 19.00 horas y posterior procesión. Ese mismo día también coincide con el arranque de la Fiesta de San Juan de Telde, con la lectura del pregón.

El sábado 13 de junio se celebrarán eucaristías a las 18.00 y a las 19.30 horas, además de una vigilia diocesana a las 20.30 horas. El domingo 14 de junio habrá misas durante la mañana, a las 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas.

La visita concluirá ese domingo con uno de los actos centrales del programa. A las 18.00 horas, en la Plaza de Nuestra Señora del Pino, se celebrará un testimonio y vivencia sobre la visita del papa a la Diócesis de Canarias. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la visita de su santidad, con la presencia del Cristo de Telde y de la Virgen del Pino.