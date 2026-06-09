Requisitos para asistir a la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria: inscripción y pulsera

La celebración de la misa presidida por el papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria requerirá inscripción previa obligatoria. La organización recuerda que no se podrá acceder al recinto sin haber completado correctamente el proceso de registro y validación establecido.

Las entradas serán gratuitas, aunque solo estarán disponibles para aquellas personas que se hayan inscrito previamente. Para obtenerlas, los asistentes deberán acceder a la plataforma habilitada para la descarga, seleccionar el recinto y el sector deseado, indicar el número de entradas y validar el acceso introduciendo el mismo DNI que usaron durante la inscripción.

El documento de identidad funcionará como código de validación, por lo que deberá escribirse exactamente igual que en el registro previo. Una vez completados los datos solicitados y finalizado el pedido, la entrada se recibirá en formato PDF por correo electrónico. Puedes descargar tus entradas a través de este enlace.

Llevar la entrada impresa es obligatorio

La organización subraya, además, que la entrada deberá presentarse impresa el día de la celebración. No será válido mostrarla únicamente en el teléfono móvil. Asimismo, una vez dentro del recinto, no estará permitida la salida y posterior reentrada.

Recogida de pulseras acreditativas para acceder a la misa

Tras validar la inscripción y descargar el código QR correspondiente, los asistentes deberán acudir a las taquillas del Estadio de Gran Canaria para recoger la pulsera acreditativa de acceso. Esta pulsera será imprescindible para poder entrar al recinto el día de la Misa.

La recogida de pulseras está disponible del 3 al 6 de junio, en horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, así como el 8 de junio en horario de mañana y tarde.

Horario de apertura y controles de seguridad en el Estadio de Gran Canaria

Las puertas del Estadio de Gran Canaria abrirán a las 12.30 horas. Para acceder será necesario llevar la pulsera acreditativa, presentar la documentación de identidad utilizada durante la inscripción y superar los controles de seguridad establecidos por las autoridades.

Ante la previsión de una elevada afluencia de personas, la organización recomienda acudir con suficiente antelación y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de los servicios habilitados para la jornada.

Recomendaciones de movilidad

La visita del pontífice movilizará a miles de personas y supondrá un importante dispositivo de seguridad y tráfico en la Isla. Por este motivo, las autoridades recomiendan utilizar preferentemente el transporte público o los desplazamientos colectivos, consultar previamente los avisos de tráfico y movilidad, y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplicará medidas especiales el día 11 de junio, entre ellas restricciones para vehículos pesados y cortes dinámicos en diferentes vías.

Guía rápida para descargar las entradas