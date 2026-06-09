La feria 'Santa Lucía Te Cuida' toma Vecindario con actividades, recursos sociales y música

Santa Lucía de Tirajana celebrará el próximo martes 16 de junio la I Feria de Entidades Sociales Santa Lucía Te Cuida, un encuentro abierto a la ciudadanía que reunirá a servicios municipales, entidades sociales, asociaciones, colectivos, centros educativos y recursos comunitarios del municipio. La cita tendrá lugar en la plaza de Los Algodoneros y en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Vecindario, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y concluirá con un concierto gratuito de 19.30 a 21.00 horas.

Bajo el lema Santa Lucía Te Cuida: el cuidado se construye en comunidad, la feria nace con el objetivo de visibilizar el trabajo que desarrollan los distintos agentes sociales del municipio y acercar a vecinos y vecinas los proyectos, servicios y recursos vinculados al bienestar social, la inclusión, la participación ciudadana, la educación, la cultura comunitaria y la mejora de la calidad de vida. Durante la mañana, la jornada tendrá una orientación especialmente educativa, con la participación de alumnado y profesorado de centros de Educación Secundaria del municipio.

Por la tarde, la feria se abrirá plenamente a familias, jóvenes, asociaciones, colectivos y ciudadanía en general. Las personas asistentes podrán recorrer las distintas carpas, recibir información y participar en actividades dinámicas.

El alcalde, Francisco García, destacó este martes en la presentación que la iniciativa permitirá poner en valor el trabajo comunitario que se desarrolla en el municipio. «Esta feria representa una muestra del enorme valor que tiene el trabajo comunitario en nuestro municipio. Santa Lucía cuenta con una amplia red de entidades sociales, asociaciones, profesionales, centros educativos, voluntariado y servicios públicos que, desde ámbitos muy diversos, trabajan cada día para mejorar la vida de las personas», señaló. Por su parte, el concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Antonio Goyes López, subrayó que la feria supone una oportunidad para acercar a la población los recursos existentes en el municipio.

Diferentes espacios

La feria estará organizada en diferentes espacios identificados, donde las entidades y servicios municipales mostrarán su labor mediante propuestas informativas, participativas, demostrativas, formativas e interactivas. El programa contempla además charlas de 30 minutos en una carpa específica y actividades especiales en una carpa multidisciplinar, pensada para propuestas de mayor formato o con dinámicas grupales. García añadió que esta primera edición permitirá «visibilizar ese esfuerzo colectivo y fortalecer los lazos entre ciudadanía, instituciones y tejido social».

Santa Lucía Te Cuida quiere ser más que una feria informativa. La iniciativa aspira a convertirse en una experiencia compartida para reconocer el valor del tejido social del municipio, generar nuevas conexiones entre recursos y acercar a la ciudadanía las oportunidades de participación, apoyo y acompañamiento existentes.

Con esta primera edición, Santa Lucía de Tirajana refuerza la idea de que el cuidado no es solo una responsabilidad individual o institucional, sino una tarea colectiva que se construye desde la cercanía, la participación y el compromiso comunitario.