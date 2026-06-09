Granca Live Fest tira la casa por la ventana: cuatro días con Maroon 5, Lauryn Hill, Alejandro Sanz y muchos más

Granca Live Fest cumplirá cinco años este verano y lo hará con la edición más grande de toda su trayectoria. Del 2 al 5 de julio, el Estadio de Gran Canaria se convertirá durante cuatro jornadas consecutivas en el epicentro musical del Archipiélago con un cartel que reúne a nombres tan destacados como Ms. Lauryn Hill, Maroon 5, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Aitana, Dani Martín, Lola Índigo, Dani Fernández, Danny Ocean, Carlos Rivera, Viva Suecia, Grupo Frontera, La Pantera y Ptazeta.

La cita llega además con una importante novedad. Por primera vez desde su nacimiento, el festival incorpora una jornada adicional, ampliando su programación hasta cuatro días y reforzando su posición como uno de los grandes eventos musicales del verano en España.

La celebración arrancará el jueves 2 de julio con una de las combinaciones más sorprendentes y atractivas de esta edición. Sobre el escenario coincidirán Ms. Lauryn Hill, considerada una de las artistas más influyentes de las últimas décadas; Dani Fernández, convertido en uno de los nombres imprescindibles del pop español; Viva Suecia, referente absoluto del indie nacional; y Ptazeta, una de las artistas canarias con mayor proyección internacional.

La presencia de Lauryn Hill supone uno de los grandes hitos del festival. La artista estadounidense, ganadora de múltiples premios Grammy y autora de uno de los discos más influyentes de la historia del hip hop y el soul contemporáneo, protagonizará una de las actuaciones más esperadas de todo el evento.

Cuatro días para varias generaciones

A lo largo del fin de semana, el relevo lo tomarán artistas capaces de reunir públicos muy diferentes bajo un mismo escenario. Juan Luis Guerra regresará con su repertorio de clásicos que han marcado a varias generaciones. Alejandro Sanz volverá a conectar con miles de seguidores después de más de tres décadas de éxitos. Aitana, Lola Índigo y Dani Martín aportarán algunos de los espectáculos más multitudinarios de la programación.

El cartel también incorpora nombres internacionales como Danny Ocean, Carlos Rivera , La Pantera o Grupo Frontera, protagonistas de algunos de los mayores fenómenos musicales de los últimos años en el ámbito latinoamericano.

La propuesta permite recorrer distintos géneros musicales en apenas unos días. Pop, reguetón, bachata, indie, música urbana, merengue o rock convivirán en una programación diseñada para atraer a públicos muy diversos.

La Pantera en GranCa Live Fest 2026 / New Event

Maroon 5 pondrá el broche final

Si la apertura promete emociones fuertes, el cierre apunta a convertirse en uno de los momentos más recordados de la historia del festival.

La banda estadounidense Maroon 5 encabezará la jornada del domingo 5 de julio. El grupo liderado por Adam Levine llegará a Gran Canaria con un repertorio repleto de canciones que forman parte de la memoria colectiva de millones de personas en todo el mundo.

Temas como Sugar, Memories, This Love, She Will Be Loved o Moves Like Jagger servirán como banda sonora para despedir una edición llamada a batir récords de asistencia.

Cinco años que han cambiado el verano en Canarias

Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa por situar a Gran Canaria en el circuito internacional de los grandes festivales se ha convertido en apenas cinco años en una de las principales citas culturales del Archipiélago.

Durante este tiempo, Granca Live Fest ha logrado atraer a algunas de las figuras más importantes de la música mundial, al tiempo que ha consolidado un modelo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión y el compromiso con el territorio.

La edición de 2026 pretende celebrar precisamente ese camino recorrido. Más artistas, más jornadas y una programación sin precedentes para conmemorar un aniversario muy especial.