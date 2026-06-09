Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados

Canarias afronta esta semana uno de los mayores dispositivos de movilidad y seguridad de los últimos años por la visita del Papa León XIV al Archipiélago. Los cortes de tráfico se concentrarán principalmente el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife, coincidiendo con los desplazamientos de la comitiva pontificia y los actos multitudinarios previstos en ambas islas.

La recomendación principal de las administraciones es clara: evitar desplazamientos innecesarios en coche, planificar con antelación y utilizar el transporte público siempre que sea posible. Las afecciones alcanzarán vías principales como la GC-1, GC-3, GC-31, TF-5, TF-4, TF-13 y TF-24, además de entornos urbanos como Triana-Vegueta, Siete Palmas, La Laguna y el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno de Canarias ha acordado la suspensión de la actividad lectiva el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 en Tenerife para reducir desplazamientos y facilitar el operativo de seguridad. También se recomienda el teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma en Las Palmas de Gran Canaria el día 11 y en Santa Cruz de Tenerife el día 12.

Agenda del papa León XIV en Canarias

La visita del papa a Canarias se desarrollará en dos jornadas. El jueves 11 de junio, León XIV llegará a la Base Aérea de Gando, visitará el puerto de Arguineguín, se desplazará a la Catedral de Santa Ana y celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio, el Pontífice viajará desde Gran Canaria a Tenerife. Está previsto que llegue al Aeropuerto Tenerife Norte y visite el centro de Las Raíces, participe en un encuentro en la Plaza del Cristo de La Laguna, celebre una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y se despida oficialmente antes de regresar a Roma.

Cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio

Gran Canaria será la primera isla canaria afectada por el dispositivo especial. Las restricciones se concentrarán en tres grandes zonas: el eje sur-norte por la GC-1, el entorno Triana-Vegueta y el área de Siete Palmas, donde se celebrará el acto más multitudinario de la jornada.

En Las Palmas de Gran Canaria, los principales escenarios serán la Plaza de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y su entorno. El Ayuntamiento ha previsto cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento en Triana-Vegueta y Siete Palmas, además de afecciones puntuales en los recorridos de la comitiva.

Mapa de los cortes de trafico papa Gran Canaria, este jueves 11 de junoi / DGT

Cortes en la GC-1 y accesos desde el sur

Para la llegada del papa desde el sur de la isla a Las Palmas de Gran Canaria, se prevén cortes desde las 12:00 horas del jueves 11 de junio en la GC-1, Avenida Marítima, sentido norte, hasta la zona del Teatro.

La DGT también contempla cortes dinámicos en la GC-1 durante la mañana y el mediodía. Entre las afecciones previstas figuran restricciones en sentido sur entre los puntos kilométricos 15 y 56, cortes en los ramales de salida hacia la GC-500 y cortes posteriores en sentido norte desde el sur hacia la capital.

El viernes 12 de junio, con motivo de la salida de la comitiva hacia el aeropuerto, también se prevén cortes desde las 7:30 horas en la GC-1, sentido sur, desde la zona del Teatro hacia el sur de la isla.

Cortes en Triana y Vegueta

Desde las 7:00 horas del jueves 11 de junio se activarán cortes en la zona de Vegueta-Triana para los actos previstos en la Plaza Stagno y la Plaza de Santa Ana. El entorno de la Catedral quedará prácticamente cerrado al tráfico.

Entre las calles afectadas se encuentran Rafael Cabrera, Francisco Gourié, Doctor Verneau, Reyes Católicos, Pelota, San Nicolás, Malteses, Losero, Miguel de Cervantes, Juan de Quesada, Obispo Codina, Reloj y el entorno del Mercado de Vegueta, entre otras.

También habrá prohibiciones de estacionamiento desde la mañana del miércoles 10 de junio en varias calles de Vegueta y su entorno, por lo que los residentes y trabajadores de la zona deberán revisar con antelación las restricciones concretas.

Cortes en Siete Palmas por la misa en el Estadio de Gran Canaria

El acto más multitudinario de Gran Canaria será la misa en el Estadio de Gran Canaria. Para este evento, se ha previsto el cierre de todo el entorno del Estadio y del Gran Canaria Arena, con posibilidad de ampliar el perímetro en función de la afluencia de público.

Los primeros cortes comenzarán el miércoles 10 de junio, desde las 20:00 horas, en Fondos de Segura y Manzanilla. El jueves 11, a partir de las 9:00 horas, se activará el cierre casi total del entorno de Siete Palmas.

Las restricciones afectarán a vías como Pintor Felo Monzón, Hoya de la Gallina, Pasarela, Lomo San Lázaro, Las Borreras, carretera de Los Tarahales, Juan Gutemberg y Hermanos Lumière. A partir de las 19:00 horas se prevén restricciones adicionales para facilitar la salida del público, priorizando el transporte público.

La normalidad se recuperará de forma progresiva una vez finalice la misa y se complete el desalojo de la zona.

Guaguas en Las Palmas de Gran Canaria: líneas reforzadas y cambios de paradas

Guaguas Municipales pondrá en marcha un dispositivo especial el jueves 11 de junio. La terminal del Teatro permanecerá cerrada temporalmente, por lo que varias líneas tendrán paradas de referencia en San Telmo, Eufemiano Jurado, Carretera de Mata, Ingeniero Bosch y Sintes y Muelle de Las Palmas.

Para facilitar el acceso al Estadio de Gran Canaria, se reforzarán los servicios hacia las paradas de la avenida Pintor Felo Monzón a partir de las 12:00 horas. La línea 26 tendrá una frecuencia aproximada de 10 minutos, la línea 91 pasará aproximadamente cada 5 minutos y habrá una línea especial desde el parking intermodal del Auditorio con una frecuencia aproximada de 20 minutos.

Al finalizar el evento, se habilitarán servicios especiales desde la avenida Pintor Felo Monzón hacia Teatro, Santa Catalina-Puerto y Auditorio.

Cortes de tráfico en Tenerife el viernes 12 de junio

Tenerife concentrará las restricciones el viernes 12 de junio, con afecciones en el área metropolitana, La Laguna, el entorno de Las Raíces, la TF-5, la TF-4, la TF-13, la TF-24 y los accesos al puerto de Santa Cruz.

El Cabildo de Tenerife ha activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y emergencias con refuerzo de guaguas, tranvías dobles, cortes temporales y personal sanitario y de emergencias.

La recomendación para quienes se desplacen a Santa Cruz es llegar antes de las 9:00 horas, especialmente si se viaja desde el norte de la isla.

Cortes en la TF-5, TF-13, TF-24 y TF-4

La TF-4 permanecerá cerrada al tráfico privado desde las 3:00 horas en el tramo de acceso a la refinería. El acceso quedará reservado para transporte público discrecional y vehículos autorizados.

La TF-5 en sentido Santa Cruz tendrá cortes dinámicos durante la mañana, especialmente entre Padre Anchieta y la entrada a Santa Cruz. También habrá afecciones en la TF-24, en el entorno entre Las Raíces y Padre Anchieta, y en la TF-13, entre la rotonda de Las Canteras y la Vía de Ronda, por el recorrido previsto hacia la Plaza del Cristo de La Laguna.

Después de la misa en Santa Cruz, aproximadamente a partir de las 13:15 horas, se prevén nuevos cortes en la TF-5 en sentido La Laguna, entre Santa Cruz y el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. La afección podría prolongarse hasta alrededor de las 15:00 horas.

TITSA: tarifa especial y líneas reforzadas

TITSA activará durante todo el viernes 12 de junio una tarifa especial de 1 euro por viaje para quienes no dispongan de tarjeta Ten+ o bono residente y se desplacen con motivo de la visita del Papa. Para solicitarla, el usuario deberá indicarlo al conductor antes de pagar.

La compañía reforzará líneas del área metropolitana, norte y sur de la isla. Entre las líneas reforzadas figuran la 014, 015, 020, 050, 122, 128/120 y 232 en el área metropolitana; la 100, 102 y 108 desde el norte; y la 110, 112 y 114 desde el sur.

Las líneas que conectan el norte con Santa Cruz estarán afectadas por el cierre de la TF-5. TITSA recomienda a los viajeros del norte subirse a la guagua antes de las 7:30 horas. La línea 105 estará suspendida entre las 8:00 y las 13:00 horas.

Tranvía de Tenerife: paradas cerradas y servicio especial

Metrotenerife reforzará la Línea 1 con tranvías dobles y una frecuencia aproximada de 10 minutos. La Línea 2 funcionará con normalidad durante la jornada.

Desde las 6:00 horas, la Línea 1 operará con restricciones. Entre las 6:00 y las 10:30 horas circulará entre La Trinidad y Teatro Guimerá, sin servicio en Fundación e Intercambiador. A partir de las 10:30 horas, el servicio se prestará entre La Trinidad y La Paz, sin parada en Weyler, Teatro Guimerá, Fundación e Intercambiador.

La recuperación del servicio será progresiva y dependerá de las indicaciones de las fuerzas de seguridad. La previsión es que la normalidad pueda recuperarse alrededor de las 15:00 horas.

¿Cuál es la mejor forma de moverse durante la visita del papa en Canarias?

La mejor opción será el transporte público. En Gran Canaria, Guaguas Municipales reforzará las conexiones hacia Siete Palmas y habilitará servicios especiales al finalizar la misa. En Tenerife, TITSA reforzará líneas desde el norte, sur y área metropolitana, y el tranvía circulará con unidades dobles aunque con paradas cerradas en determinados tramos.

Quienes no tengan necesidad urgente de desplazarse deberían evitar el coche en las franjas de mayor impacto: durante la mañana y mediodía del jueves 11 en Gran Canaria, y entre primera hora de la mañana y primeras horas de la tarde del viernes 12 en Tenerife.

Preguntas frecuentes sobre los cortes por la visita del papa en Canarias

¿Qué día habrá cortes en Gran Canaria?

Los cortes principales serán el jueves 11 de junio, aunque algunas restricciones de estacionamiento y cortes en Siete Palmas comenzarán el miércoles 10. También habrá afecciones el viernes 12 por la salida de la comitiva hacia el aeropuerto.

¿Qué carreteras estarán afectadas en Gran Canaria?

Las principales afecciones se concentrarán en la GC-1, GC-3, GC-31, Avenida Marítima, Triana-Vegueta y Siete Palmas, especialmente en el entorno del Estadio de Gran Canaria y el Gran Canaria Arena.

¿Qué día habrá cortes en Tenerife?

Los cortes principales serán el viernes 12 de junio, coincidiendo con los actos del Papa en Las Raíces, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué carreteras estarán afectadas en Tenerife?

Las principales afecciones se producirán en la TF-5, TF-4, TF-13, TF-24 y accesos al puerto de Santa Cruz, además de zonas urbanas de La Laguna y Santa Cruz.

¿Habrá clases durante la visita del Papa?

No. La actividad lectiva se suspende el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife.

¿Se podrá ir en guagua a los actos?

Sí. En Gran Canaria, Guaguas Municipales reforzará las líneas hacia el Estadio de Gran Canaria y habilitará servicios especiales de regreso. En Tenerife, TITSA reforzará líneas del norte, sur y área metropolitana, y activará una tarifa especial de 1 euro para usuarios sin tarjeta Ten+ o bono residente.

¿Funcionará el tranvía en Tenerife?

Sí, pero con restricciones en la Línea 1. La Línea 2 funcionará con normalidad. Algunas paradas de la Línea 1 quedarán sin servicio durante la mañana y la recuperación será progresiva.

¿Hasta cuándo durarán las restricciones?

En Gran Canaria, las restricciones se irán levantando de forma progresiva tras la misa del jueves y una vez salga la comitiva el viernes por la mañana. En Tenerife, la normalidad se recuperará progresivamente durante la tarde del viernes 12, en función de la evolución del dispositivo de seguridad.