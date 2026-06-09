MMT FEST aterriza en el sur de Gran Canaria con Paloma San Basilio, Juan Magán, Cascada y Soraya

MMT FEST, la nueva identidad del festival internacional Music Meets Tourism, celebrará su próxima edición del 10 al 14 de junio de 2026 en el Yumbo. El evento estrena imagen, logo y concepto con una propuesta más experiencial, moderna e internacional, que reunirá conciertos, moda, gastronomía, turismo, talento emergente y actividades premium en una de las grandes citas culturales y musicales del verano en Canarias. El festival contará con un cartel que combina artistas nacionales e internacionales, galas, pasarelas y concursos. Entre los nombres más destacados figuran Paloma San Basilio, Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Nancys Rubias, Sabrina, Oli P, Sofía Cristo, DJ Valdi, J Kbello y LucyCalys y Tony Grox, ganadores del Benidorm Fest 2026. La programación incluirá también los MMT AwARds, el MMT Fashion Show, la Batalla de DJs, el Concurso Internacional de Cantantes y el Multiconcierto final.

La transformación de Music Meets Tourism en MMT FEST supone, según la organización, la evolución natural de un proyecto que ha crecido edición tras edición hasta consolidarse como un festival multidisciplinar en el sur de Gran Canaria. La nueva etapa busca reforzar su proyección internacional y su vínculo con el turismo, la cultura y el entretenimiento. La programación arrancará el miércoles 10 de junio con una colaboración especial junto a Sala Scala. El dinner show Nomad, que se estrenará oficialmente el próximo 28 de mayo, se sumará a MMT FEST con una experiencia que fusionará gastronomía, música y espectáculo. Durante la velada actuarán también los participantes del Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 11 de junio con la celebración de los MMT AwARds 2026, galardones que reconocen la trayectoria de personalidades y proyectos destacados en ámbitos como la música, el turismo, la moda, la comunicación, el deporte, el medioambiente o la acción social. Esa noche actuarán Paloma San Basilio, que recibirá el MMT AwARd a la Excelencia Musical, el artista alemán Oli P, Drea Elis, Luis Muñoz y Sala Scala Gran Canaria con su espectáculo Nomad.

Reconocimientos

En esta edición serán reconocidos Paloma San Basilio, Almudena Cid, Fundación Isabel Gemio, ITB Berlín, María Lafuente, Camino Viejo Producciones, Plántalo.org, Restaurante Rincón del Arroz, María José Suárez y Olga Viza. Además, la gala acogerá la primera entrega del MMT AwARd Carlos Ferrando, una distinción creada en memoria del periodista, que recibirá Jacqueline de la Vega.

El viernes 12 de junio será el turno del MMT Fashion Show, una pasarela abierta y experiencial en la que participarán diseñadores como María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández y Raysadot Couture. La jornada continuará con la Batalla de DJs, con participantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, además de las sesiones invitadas de Sofía Cristo, DJ Valdi, Juani Reyes y DJ Pablo Morillo, ganador de la DJs Battle de 2025.

El sábado 13 de junio se celebrará el Concurso Internacional de Cantantes MMT, una plataforma destinada a descubrir nuevas voces y apoyar el talento emergente. Artistas de distintos países competirán ante jurado profesional y público en una edición que volverá a incorporar un sistema de votación online basado en el engagement real en redes sociales. La jornada contará además con las actuaciones de J Kbello y del dúo LucyCalys y Tony Grox.

El cierre llegará el domingo 14 de junio con el Multiconcierto MMT FEST, que reunirá en Maspalomas a artistas como Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Divas, Ledes Díaz, Nancys Rubias, Sabrina y Drea Elis, además de las sesiones de DJ Pablo Morillo, DJ Arthurman, DJ Ulises Acosta y Juani Reyes.

Aunque gran parte de la programación será gratuita, el festival contará de nuevo con la Golden Lounge Experience, un espacio premium con acceso preferente, zona privada, barra libre de comida y bebida, zona lounge y vistas privilegiadas al escenario. Las entradas y experiencias premium ya están disponibles a través de Tomaticket.