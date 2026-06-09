La obra del Mercado de Maspalomas acaba a final de año tras tres de retraso

La obra del mercado municipal de Maspalomas terminará presumiblemente a finales de este año y lo hará con tres de retraso, desde que los trabajos para demoler parte de la antigua instalación tras 40 años en servicio comenzasen a finales de 2022 y tuvieran un plazo de ejecución de un año. La renovación del edificio permitirá que el recinto, con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, cuente con 20 establecimientos, de los cuales 10 serán locales de restauración con terrazas al exterior y los otros 10 de venta de productos de alimentación, según recoge el proyecto inicial.

Así lo explicó ayer el teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, tras una rueda de prensa celebrada por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria para dar cuenta de las últimas obras de renovación del entorno del Faro de Maspalomas y de los trabajos realizados por esta entidad, integrada por el Ayuntamiento y el Cabildo, además de otros cuatro proyectos de renovación de espacios turísticos con una inversión de 7.320.154 euros. Aunque el nuevo edificio ya está prácticamente terminado, por delante quedan todavía los trabajos de conexión de las redes de agua y electricidad, además de la adjudicación de la explotación del recinto. Entre otros motivos, el retraso en la apertura del establecimiento se debe a incumplimientos por parte de una de las adjudicatarias y a la necesidad de licitar nuevamente las obras, además de modificaciones en el proyecto y al incremento de precios.

El Ayuntamiento adjudicará la explotación del recinto una vez terminadas todas las actuaciones

Varias intervenciones

Durante el acto, el consorcio destacó las principales intervenciones, que además de las obras del mercado abarcan la remodelación paisajística de la ladera del entorno del toboplaya de Playa del Inglés, la renovación de 27 accesos a las playas, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del Paseo Costa Canaria y la renovación del entorno y el espigón del Faro de Maspalomas con nuevo pavimento.

En su intervención, el presidente insular, Antonio Morales, destacó que la actuación en el faro «se desarrolla en un lugar emblemático, de gran singularidad, que ya es un auténtico icono para la isla», a la vez que resaltó que la obra «devuelve a este espacio su imagen e impacto originales y, además, era necesaria una actuación decidida debido al deterioro acumulado durante los últimos años».

Por su parte, Alejandro Marichal destacó que estos proyectos «son una muestra del compromiso de las instituciones con la mejora continua de nuestros espacios públicos, la modernización de las infraestructuras turísticas y el fortalecimiento de la competitividad de San Bartolomé de Tirajana». Por último, el consejero insular de Turismo,. Carlos Álamo, apuntó que «gracias a ese trabajo, hoy hablamos de una inversión directa de 10 millones de euros procedentes de Turismo de Gran Canaria».

Además de estas obras, el consorcio programa la rehabilitación del paseo marítimo de El Pajar, la implantación de un sistema urbano de drenaje sostenible en el entorno de la Charca de Maspalomas y la primera fase del carril bici y acera ciclable entre Meloneras y Pasito Blanco.