La ONU elige a una investigadora canaria para el informe que analiza el futuro de los océanos
La investigadora de la ULPGC Inma Herrera forma parte del equipo internacional que analiza el estado de los mares del planeta en una publicación que Naciones Unidas considera "posiblemente el libro más importante sobre el océano jamás escrito"
Miles de kilómetros de costa separan Canarias de muchos de los lugares donde se toman las grandes decisiones sobre el futuro del planeta. Sin embargo, una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado situarse en el centro de uno de los proyectos científicos más relevantes impulsados por Naciones Unidas para comprender qué está ocurriendo en los océanos.
La científica Inma Herrera, integrante del grupo Biodiversidad y Conservación (BIOCON) del Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC, ha participado en la redacción de la Tercera Evaluación Mundial de los Océanos (World Ocean Assessment III), un informe que reúne a más de 550 expertos de 86 países para analizar la salud de los mares a escala global.
El informe que quiere tomar el pulso al planeta
La iniciativa ha sido desarrollada en el marco del Proceso Ordinario de Naciones Unidas para la Presentación de Informes y la Evaluación del Estado del Medio Marino. Su objetivo es ofrecer una radiografía global sobre la situación actual de los océanos, los cambios que están experimentando y las consecuencias que estos procesos pueden tener para las generaciones presentes y futuras.
La propia ONU ha llegado a definir esta publicación como "posiblemente el libro más importante sobre el océano jamás escrito", una muestra de la magnitud del trabajo desarrollado por centenares de investigadores de todo el mundo.
Una experta canaria en el corazón del proyecto
Herrera ha participado como miembro del equipo redactor del capítulo dedicado al plancton, uno de los componentes más importantes de los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, uno de los menos conocidos por el gran público.
Además de su labor en ECOAQUA, la investigadora preside el Grupo de Ecología del Zooplancton del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES-CIEM), una de las principales organizaciones científicas dedicadas al estudio de los océanos.
Su contribución se ha centrado especialmente en el zooplancton, un conjunto de organismos microscópicos que desempeñan un papel fundamental en las cadenas alimentarias marinas y en los procesos que regulan el funcionamiento del océano.
El plancton, una pieza clave frente al cambio climático
El capítulo en el que ha trabajado analiza cómo fenómenos asociados al cambio global están alterando la productividad y distribución de estas comunidades marinas.
El calentamiento de las aguas, la acidificación oceánica y las modificaciones en el aporte de nutrientes aparecen entre los factores que están transformando la composición del plancton en diferentes regiones del planeta.
Los investigadores advierten además de la necesidad de reforzar los programas de observación a largo plazo para comprender mejor cómo responderán los océanos a estos cambios y qué consecuencias tendrán para los ecosistemas marinos y para la sociedad.
"Una oportunidad para aportar una visión global"
La propia Inma Herrera ha destacado la relevancia de formar parte de esta evaluación internacional.
"Participar en esta evaluación ha supuesto una gran oportunidad para contribuir a una visión global del estado de los océanos y destacar la importancia del plancton, y especialmente del zooplancton, como indicador de los cambios que están ocurriendo en los ecosistemas marinos".
Canarias en uno de los mayores proyectos científicos del mundo
La participación de la investigadora canaria en el World Ocean Assessment III, presentado esta semana en Nueva York coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, supone también un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto ECOAQUA.
La presencia de una investigadora de la ULPGC en una iniciativa de esta magnitud refuerza el papel de Canarias en la investigación marina internacional y en los esfuerzos globales destinados a proteger y gestionar de forma sostenible los océanos, uno de los recursos más valiosos y estratégicos del planeta.
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