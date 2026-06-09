Patinetes con cabeza: Gran Canaria enseña a los jóvenes a moverse sin riesgos

Gran Canaria pondrá en marcha una campaña de seguridad vial para formar a jóvenes de la Isla en el uso responsable de los patinetes y otros vehículos de movilidad personal. La iniciativa, denominada Circula Seguro, cumple las normas, prevé desplegar un centenar de sesiones formativas en centros de Educación Secundaria con el objetivo de mejorar la convivencia en la vía pública y reducir los riesgos en los desplazamientos diarios del alumnado.

El proyecto fue presentado este martes en el CIFP Felo Monzón-Grau Bassas, en Las Palmas de Gran Canaria, y está organizado por la asociación Mejor en Bici en colaboración con la Autoescuela La Paterna. La actuación cuenta con una aportación de 9.000 euros del Cabildo de Gran Canaria, a través de la consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.

«Estamos hablando de cientos de jóvenes que recibirán formación específica sobre el uso responsable de los vehículos de movilidad personal y de los patinetes, sobre convivencia en la vía pública, sobre seguridad vial y sobre movilidad sostenible», señaló consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, durante la presentación. Además, defendió que el impulso de nuevas formas de movilidad debe ir acompañado de formación y responsabilidad. «No basta con promover formas de desplazamiento sostenibles. Debemos garantizar que quienes las utilizan conocen las normas, los riesgos y las obligaciones que existen en el espacio público. Nuestro objetivo es claro: prevenir antes que lamentar», afirmó.

Sostenibilidad

La campaña nace en un contexto en el que cada vez más jóvenes utilizan patinetes para acudir a sus centros educativos, realizar actividades deportivas o desplazarse por sus municipios. Para el Cabildo, esta transformación hacia una movilidad más sostenible también exige reforzar la educación vial y la convivencia entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Sosa: «Debemos garantizar que se conozcan las normas, los riesgos y las obligaciones»

El consejero recordó además que detrás de cada accidente hay una persona, una familia y unas consecuencias que, en muchos casos, podrían haberse evitado con una mayor formación y un mayor respeto a las normas de circulación. Por ello, defendió que la educación vial es una de las vías más eficaces para reducir la siniestralidad y formar a los usuarios de la movilidad del futuro.

Por su parte, Yeray Bombín, representante de Mejor en Bici, explicó que el patinete es un vehículo de movilidad personal cada vez más implantado y que también genera situaciones de riesgo. «Lo que busca este proyecto es formar a las y los usuarios en el buen uso de esos patinetes y lograr que el espacio de convivencia que es la calle sea más seguro», indicó.

La gerente de Autoescuela La Paterna, Paula Jiménez, señaló que la colaboración con Mejor en Bici surge de la necesidad de proteger a los jóvenes que se desplazan en patinete. Su aportación, apuntó, se centrará en la seguridad vial, «en cuanto a explicar normas y a hacer nuestras calles más seguras y con una mejor convivencia para todos».

La directora del CIFP Felo Monzón-Grau Bassas, Adela Palomo, subrayó la importancia de vincular este tipo de proyectos con la formación del centro, que imparte el Ciclo Formativo para la Movilidad Segura y Sostenible. «Aquí formamos a quienes van a estar detrás de esta gestión y, además, somos una comunidad con 2.000 alumnos y formamos al ciudadano que luego va a tener que enfrentarse a la movilidad, desde una óptica de sostenibilidad y de seguridad», concluyó.