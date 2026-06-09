El Plan de Voluntariado Ambiental de Gran Canaria prevé plantar 500 árboles nativos en ocho municipios

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado una nueva edición del Plan de Voluntariado Ambiental 2026, una iniciativa que permitirá a la ciudadanía participar en 14 actividades destinadas a la conservación y mejora del medio natural de la isla. El programa se desarrollará entre junio y diciembre en colaboración con la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta).

El proyecto contempla actuaciones en ocho municipios y está orientado tanto a la regeneración de espacios naturales como a la sensibilización ambiental. La inscripción ya está abierta mediante un formulario digital disponible en los canales de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo y de la propia fundación.

Durante la presentación, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que el plan combina acción directa sobre el territorio y concienciación ciudadana. “Las actividades se han diseñado para dar respuesta a la demanda de voluntariado ambiental en la isla”, señaló.

Restauración ambiental

El programa incluye la plantación de unos 500 árboles nativos, además de tareas de mantenimiento, riego, limpieza de residuos, control de especies invasoras y regeneración de zonas naturales. También se desarrollarán senderos interpretados y actuaciones de recuperación de espacios degradados.

Las intervenciones se llevarán a cabo en fincas y espacios naturales como Osorio, la Caldera de Bandama, el barranco de Azuaje, las Dunas de Maspalomas o el entorno de Tufia, entre otros enclaves repartidos por la isla. Todas las actividades se realizarán en terrenos de titularidad pública, tanto del Cabildo como de ayuntamientos.

El consejero subrayó además la importancia de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas, que permiten reforzar la conexión entre la población y el territorio. El programa cuenta con una inversión de 40.000 euros.

Un programa abierto a toda la población

El plan está dirigido a personas de todas las edades y prevé dos actividades mensuales, programadas en fin de semana para facilitar la participación. Las acciones incluyen desbroce manual, retirada de mallas de repoblaciones antiguas, limpieza de entornos naturales y liberación de brinzales para favorecer la regeneración vegetal.

Desde la Fundación Foresta, su directora, Alicia Rodríguez, destacó la respuesta social que ha tenido el voluntariado en ediciones anteriores. Según explicó, la participación de cerca de 600 personas el pasado año refleja el creciente interés ciudadano por el cuidado del medio ambiente.

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Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario habilitado en redes sociales, indicando en su caso cualquier necesidad de accesibilidad o diversidad funcional para adaptar la participación en las actividades.