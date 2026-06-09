Carne, pescado, dulces y chocolate: todo lo que se sabe del menú y el refugio del papa León XIV en el Obispado

Los preparativos para la estancia del papa León XIV en Gran Canaria entran en su recta final. La Diócesis de Canarias ha acondicionado el apartamento del nuncio en el Obispado de Las Palmas para la visita del 11 de junio, adaptando las instalaciones a las exigencias de seguridad vaticanas. Entre las reformas clave destaca la climatización del espacio, diseñado para que el pontífice pueda desarrollar su agenda de trabajo y descanso con total garantía.

Según explicó el obispo de Canarias, José Mazuelos, en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, las modificaciones realizadas incluyen la instalación de aire acondicionado. Esta medida responde a la necesidad de mantener cerradas las ventanas durante la estancia del pontífice por razones de seguridad.

El alojamiento dispone de dos habitaciones destinadas al secretario y al nuncio, además de baños, una sala de trabajo y conexión wifi, configurándose como un espacio independiente dentro de las instalaciones del Obispado.

Obispo de la Diócesis de Las Palmas / La Provincia

Un menú con protagonismo para los productos canarios

Otro de los aspectos que se está cuidando con especial atención es la oferta gastronómica que se pondrá a disposición del papa durante su visita. Para ello, la Diócesis ha encargado la elaboración del menú a Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), entidad pública vinculada a la formación en hostelería y turismo en las islas.

La iniciativa busca poner en valor tanto el trabajo de los estudiantes como algunos de los productos más representativos de la gastronomía canaria. Aunque los platos definitivos todavía no han sido confirmados, sí han trascendido algunos de los ingredientes y elaboraciones que podrían formar parte de la propuesta.

Vinos y carabineros de Lanzarote y quesos de Guía y Fuerteventura

Entre ellos destacan los vinos de Lanzarote, los quesos de Fuerteventura y de Santa María de Guía, así como diferentes dulces tradicionales procedentes de municipios con gran tradición repostera como Moya y Tejeda, según las declaraciones de Mazuelos a RNE.

En el caso de los vinos, uno de los seleccionados es el tinto Reserva de Familia, de la añada del año 2022, de Bodegas El Grifo. Según describe El Grifo, la bodega más antigua de Canarias (elabora vinos en Lanzarote de forma ininterrumpida desde 1775), el origen de este caldo es "un viñedo familiar único. El vino procede de cepas de syrah con 25-30 años de edad, cultivadas en el viñedo familiar bajo el característico manto de ceniza volcánica que protege y nutre la vid en la isla". Añade que "este terruño extremo aporta al vino su inconfundible mineralidad y carácter atlántico. La icónica palmera de El Grifo, símbolo que desde el siglo XVIII representaba a la bodega y a las generaciones que la han custodiado, y que desafortunadamente murió en 2019, viste su etiqueta como emblema de continuidad y autenticidad".

Vino tinto Reserva de Familia de Bodegas El Grifo para la visita del papa León XIV a Gran Canaria / Bodegas El Grifo

El encargo ha sido de 24 botellas de Reserva de Familia, señalan fuentes de El Grifo a LA PROVINCIA, y el pedido se recogió ayer miércoles. Para la bodega, "representa un momento histórico" el hecho de que su vino esté presente en el menú de la visita del pontífice a Canarias.

Además del vino, de Lanzarote podrán a disposición del papa carabineros de La Santa (municipio de Tinajo), localidad costera situada al oeste de Lanzarote. La familia Olivero, encargada de la pesca de ese manjar así como de las conocidas gambas de La Santa, se encargará de ir a por los carabineros en aguas al norte de La Santa el martes 9 de junio, día en que llevarán ese preciado crustáceo hasta Gran Canaria para que llegue a tiempo para el pontífice. "Nos han pedido los carabineros para ese día", asegura Carlos Olivero, uno de los pescadores que se encarga habitualmente de salir a faenar para cogerlos junto con las gambas. Su hermano José Manuel (Meme) fue el que los descubrió cerca de La Santa después de la pandemia.

Carabinero de La Santa, de Kamezí. / LP / DLP

Carne para el almuerzo y pescado para la cena

José Mazuelos también avanzó algunos detalles sobre la estructura del menú. La propuesta gastronómica tendrá un marcado carácter canario y contempla la presencia de carne como plato principal en el almuerzo y pescado durante la cena.

Además, el obispo señaló que conocen el gusto del papa León XIV por el chocolate, un producto que podría estar presente de alguna forma en la oferta gastronómica preparada para la ocasión.