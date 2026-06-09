De Pío XII a León XIV: la anécdota de “¡vivan las papas!” que conecta a Gran Canaria con el Vaticano

Con la inminente llegada del papa León XIV a Gran Canaria, se recuerda el momento en el que el cardenal Eugenio Pacelli visitó la isla en 1934, tras una breve parada después de su viaje a Buenos Aires. Lo que parecía una visita protocolaria acabó dejando una anécdota inesperada en Teror: una multitud entusiasta que terminó coreando sin querer “¡vivan las papas!” en lugar de “¡viva el Papa!”.

Se cumplen 92 años de la visita de Pío XII a la isla

La llegada del entonces cardenal Eugenio Pacelli al Puerto de La Luz, en octubre de 1934, formaba parte de una intensa agenda internacional tras su participación en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires. Su paso por Gran Canaria fue breve y marcado por la discreción, en un contexto político europeo convulso y con la situación social española aún inestable tras los episodios de la Revolución de Octubre.

Pese a su intención inicial de permanecer el menor tiempo posible en la isla, Pacelli aceptó finalmente realizar una visita a la Villa Mariana de Teror, donde fue recibido por numerosos fieles que aguardaban su llegada a las inmediaciones de la Basílica de la Virgen del Pino. Tras su oración en el camarín de la Virgen, el cardenal realizó una corta estancia en la zona antes de continuar su recorrido hacia Arucas, y regresar esa misma tarde al Puerto de La Luz para embarcar de vuelta a Italia.

Sin embargo, lo que quedó en la memoria popular no fue tanto la brevedad de la visita como una anécdota que se repitió durante años en la tradición oral del municipio. En medio del entusiasmo de la despedida, un error lingüístico en los vítores populares transformó el esperado “¡viva el Papa!” en un espontáneo “¡vivan las papas!”, que acabó siendo coreado por buena parte de los asistentes sin demasiada conciencia del cambio.

Centenario del Convento de Teror / Andrés Cruz

El episodio, más costumbrista que histórico, ha pasado a formar parte del imaginario local como una de esas pequeñas confusiones que terminan dando un giro humano a los grandes acontecimientos. Años después, Eugenio Pacelli sería elegido Papa en 1939, adoptando el nombre de Pío XII y liderando la Iglesia durante casi dos décadas marcadas por la Segunda Guerra Mundial.

Una isla con tradición papal

La visita del papa León XIV a Gran Canaria vuelve a situar a la isla en el mapa de los grandes acontecimientos vinculados al Vaticano, en un contexto donde este tipo de desplazamientos son poco frecuentes pero generan una gran expectación social y mediática. Su llegada ha despertado interés no solo por la agenda prevista, sino también por el simbolismo que supone la presencia del máximo representante de la Iglesia católica en el archipiélago.

El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, en el primer trayecto que el Sumo Pontífice realiza con este vehículo por la capital, para dirigirse a la Plaza de Colón, este sábado, primer día de los seis que componen su visita oficial a España. / Sergio Pérez / EFE

En Gran Canaria, donde la tradición religiosa tiene un fuerte arraigo, especialmente en municipios como Teror, estos episodios se viven con una mezcla de solemnidad y cercanía que forma parte del carácter de la isla. En este contexto, la estancia de León XIV se interpreta como un acontecimiento excepcional que refuerza el vínculo histórico y cultural entre Gran Canaria y la Santa Sede, y que quedará previsiblemente en la memoria colectiva más allá de los actos oficiales programados durante su visita.