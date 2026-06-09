Visita del papa León XIV a Gran Canaria: la Guardia Civil realiza un despliegue sin precedentes para garantizar en el muelle de Arguineguín

El mayor despliegue de medios y recursos de la historia de Canarias por la visita del papa León XIV también implica a la Guardia Civil. El instituto armado movilizará alrededor de 600 agentes, distribuidos en unas doce unidades especializadas, 200 vehículos y 50 motocicletas para garantizar la seguridad del pontífice y los asistentes en el acto del muelle de Arguineguín, además de cumplir con sus labores de tráfico. Parte de estos efectivos proceden de la Península: en la mañana de este lunes, unos 200 agentes desembarcaron en el Muelle de Cambulloneros del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, junto con los refuerzos adicionales que llegaron al Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil va a contar con unidades altamente especializadas que se coordinarán entre sí para garantizar las labores de control de masas y de seguridad adecuadas para un evento de esta envergadura. Concretamente, la Comandancia de Las Palmas movilizará las unidades de Seguridad Ciudadana (la más habitual en el día a día); la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usesic), una fuerza operativa de respuesta rápida para intervenir en situaciones de alto riesgo o apoyar a las unidades territoriales; la Unidad Tedax-NRBQ, especializada en la desactivación de explosivos e intervenir ante amenazas de índole nuclear, radiológico, biológico o químico; la Unidad Cinológica, aquella que utiliza perros adiestrados para el apoyo en operaciones de seguridad, detección y rescate; el Servicio Marítimo Provincial (SMP), que controlará el muelle, cerrado por Puertos Canarios durante el jueves; la especialidad de Policía Judicial, dedicada a la investigación de delitos graves y la obtención de pruebas y el Servicio Fiscal y Fronteras, orientada a la vigilancia fronteriza y el uso del espacio aéreo.

Refuerzo de equipos especializados

Para esta ocasión, contará, además, con el apoyo externo de las unidades de Reconocimiento del Subsuelo (URS), encargado de la vigilancia, protección y seguridad en las redes subterráneas de infraestructuras críticas (habitualmente previniendo y localizando amenazas de naturaleza explosiva, incendiaria o NRBQ) y la flota de Ala Fija del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, cuya función principal será la vigilancia marítima y el transporte de personal o material.

A ellos se unen la Agrupación Rural de Seguridad (ARS), principal unidad de reserva especializada en la prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público y el apoyo operativo a otras unidades y la Unidad Especial de Intervención (UEI), agrupación de élite de operaciones de alto riesgo de la Guardia Civil.

De igual manera, también desplegará, por primera vez en el Archipiélago, una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) en Arguineguín, pensada para evitar que las personas deban trasladarse a dependencias oficiales para presentar una denuncia ante cualquier tipo de inconveniente, y un sistema aéreo de drones controlará la zona durante el acto del papa León XIV en Arguineguín.

La Guardia Civil ha confirmado que, desde este lunes, especialistas del Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) están realizando inspecciones y reconocimientos en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Arguineguín, así como el entorno costero de ambas Islas, de embarcaciones, accesos y otros puntos de interés para garantizar las condiciones de seguridad de los lugares en los que se realizarán los actos.

Tres meses de preparación

José Ramón Martín, comandante de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas y uno de los jefes del dispositivo de seguridad del paso del pontífice en Gran Canaria, afirmó en una entrevista a la agencia de noticias Europa Press este domingo que se trata de un operativo en el que llevan trabajando aproximadamente unos tres meses. Este evento supone "un reto histórico en materia de seguridad" para el instituto armado porque, además de "la importancia de la visita en sí en la Isla", los actos cuentan con un desarrollo "complejo" en el que será necesaria la colaboración entre distintas instituciones y la coordinación entre cuerpos, como la Policía Local de Mogán.

Martín explicó que, debido al gran número de asistentes que habrá en el acto del puerto de Arguineguín, la Guardia Civil ha establecido unos protocolos de movimiento para garantizar el normal desarrollo del evento y la completa seguridad de todos los presentes. El comandante contó que son conscientes de las molestias que el desarrollo del operativo puede acarrear a los vecinos del municipio, pero insta a la población a "atender al 100%" las indicaciones que se soliciten desde los agentes de Policía Local y Guardia Civil, bandos municipales o redes sociales. "Somos conscientes precisamente de que esto es un caso único que se va a suceder, ya no en la isla, sino casi, casi en la vida profesional de uno, con lo cual echamos el resto al 100%", sentencia Martín al respecto del histórico evento, en homenaje a todos los migrantes que se juegan la vida por un futuro mejor, de este jueves,