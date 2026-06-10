El Año Jacobeo protagoniza el cartel de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar

La obra del diseñador galdense Reinaldo Sosa centra la imagen de las 544 Fiestas Mayores de Santiago en los peregrinos y en el Templo Santuario de Santiago de los Caballeros, en una edición marcada por la proximidad del Año Santo Jacobeo 2027.

Las Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar ya tienen cartel anunciador. El Ayuntamiento presentó la imagen que acompañará la 544 edición de unas celebraciones que este año adquieren un significado especial al convertirse en la antesala del Año Santo Jacobeo 2027.

Cartel Fiestas Mayores de Santiago 2026 / Ayuntamiento Gáldar

La obra, realizada por el diseñador galdense Reinaldo Sosa, pone el foco en la ruta de Santiago de Gran Canaria. En ella aparecen dos peregrinos recorriendo la isla en dirección al Templo Santuario de Santiago de los Caballeros, uno de los principales símbolos patrimoniales y religiosos del municipio.

El templo ocupa una posición central dentro de la composición, acompañado por diferentes elementos vinculados al paisaje y a la identidad de Gáldar. Entre ellos destacan las referencias al laurel de Indias, presente en la entrada de la ciudad, así como los distintos colores que evocan algunos de los paisajes que atraviesan los peregrinos durante el recorrido por la isla.

Un cartel vinculado al Año Jacobeo

La imagen busca reflejar el valor espiritual y cultural del camino jacobeo grancanario, una ruta que ha ganado protagonismo en los últimos años y que volverá a situar a Gáldar como uno de los principales puntos de referencia de las celebraciones vinculadas a Santiago Apóstol.

Con un diseño de líneas sencillas y una composición limpia, el cartel combina elementos religiosos, patrimoniales y paisajísticos para anunciar unas fiestas que estarán especialmente conectadas con la llegada del Año Santo Jacobeo.

Camela y el estreno del Gáldar Urban Fest

Mientras continúa la preparación del programa completo, el Ayuntamiento ya ha confirmado algunas de las principales citas de las fiestas. Entre ellas figura el concierto de Camela, previsto para el domingo 26 de julio en el Recinto Cultural La Quinta dentro de la gira con la que el popular dúo celebra más de tres décadas sobre los escenarios.

A esta actuación se sumará el estreno del Gáldar Urban Fest, una nueva propuesta musical que se incorpora a la programación festiva y que contará con la participación de Danny Romero, el dúo argentino Vius y De la Rose. Las entradas para ambos eventos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Gáldar.