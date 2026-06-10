¿Cómo moverse por Gran Canaria este jueves 11 de junio? Mapa de aparcamientos y cortes de carretera por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Gran Canaria el próximo 11 de junio obligará a activar un dispositivo especial de movilidad en la isla, con cortes temporales en la GC-1 y la GC-3, restricciones en el entorno de Siete Palmas y cerca de 10.000 plazas de aparcamiento habilitadas para facilitar la llegada de los asistentes a los actos previstos en la capital grancanaria.

El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a la ciudadanía reducir al máximo los desplazamientos innecesarios durante esa jornada, en la que se espera la presencia de más de 70.000 personas. La recomendación principal es priorizar el transporte público, compartir vehículo y evitar las franjas horarias en las que se producirán los mayores problemas de circulación.

¿Qué carreteras evitar durante la visita del papa León XIV?

Las dos vías más afectadas por el dispositivo serán la GC-1 y la GC-3, especialmente en las horas de paso de la comitiva papal y en los accesos hacia la capital y el Estadio de Gran Canaria.

En la GC-1 se prevé un corte dinámico en sentido Las Palmas de Gran Canaria entre las 12.00 y las 13.30 horas. Esta restricción afectará especialmente a quienes se desplacen desde Telde, el sureste y el sur de la Isla hacia la capital.

Restricciones de tráfico en Gran Canaria por la visita del papa León XIV / La Provincia

En la GC-3 habrá restricciones en dirección al Estadio de Gran Canaria entre las 17.30 y las 18.30 horas, coincidiendo con los movimientos vinculados a los actos previstos en Siete Palmas.

Las autoridades han insistido en que los cortes serán dinámicos, por lo que las vías se irán reabriendo a medida que avance la comitiva papal. También se garantizará el paso de vehículos de emergencia y de servicios esenciales, como los vinculados a hospitales, puertos, aeropuertos, transporte de mercancías peligrosas y suministros básicos.

¿A qué hora es mejor desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria?

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a quienes tengan que desplazarse desde Telde, el sur o el sureste de Gran Canaria organizar sus trayectos fuera de las horas más conflictivas.

Las franjas recomendadas son entre las 9.00 y las 12.00 horas o entre las 14.00 y las 16.30 horas. Además, se aconseja llegar a Las Palmas de Gran Canaria antes de las 14.00 horas para evitar los momentos de mayor intensidad circulatoria.

El Cabildo ha sido claro al advertir de que intentar compatibilizar la movilidad habitual de un día normal con la movilidad excepcional que generará la visita del Papa será inviable. Por eso, se pide evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

¿Dónde aparcar en Gran Canaria durante la visita del papa?

El dispositivo contempla cerca de 10.000 plazas de aparcamiento distribuidas en once puntos de la isla. Estos estacionamientos se han organizado para facilitar la llegada de los asistentes y reducir la presión sobre las zonas más próximas al Estadio de Gran Canaria y Siete Palmas.

Los puntos de aparcamiento previstos son:

Siete Palmas

El Corte Inglés

Hipercor

Infecar

Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

Alcampo, Telde

Las Terrazas, Telde

La Ballena

Intercambiador de El Rincón, entorno del Auditorio Alfredo Kraus

Arucas

Los aparcamientos más cercanos al Estadio de Gran Canaria estarán reservados a vehículos previamente autorizados. Además, deberán estar vinculados a asistentes registrados para la misa que presidirá León XIV y contar con una ocupación mínima de cuatro personas.

Mapa de los 11 puntos de aparcamientos habilitados para la visita del papa a Gran Canaria.

La recomendación general es compartir coche siempre que sea posible y utilizar los estacionamientos periféricos conectados con transporte público o servicios especiales.

Siete Palmas, la zona con más restricciones

Siete Palmas será el área más afectada por la visita del papa León XIV. El entorno del Estadio de Gran Canaria comenzará a cerrarse desde primeras horas del día y algunas calles próximas quedarán reservadas exclusivamente para transporte colectivo, taxis y vehículos autorizados.

El dispositivo incluye limitaciones especiales en el entorno de Fondos de Segura y en parte de Hoya de la Gallina. Los vecinos de la zona recibirán información específica sobre las restricciones de estacionamiento previstas durante esa jornada.

Quienes no tengan autorización para acceder en vehículo privado al entorno del estadio deberán optar por transporte público, lanzaderas, guaguas especiales o aparcamientos habilitados en otros puntos de la Isla.

Transporte público especial para llegar a los actos

El transporte público se reforzará durante la jornada para facilitar la llegada de los asistentes a Las Palmas de Gran Canaria y, especialmente, a la zona de Siete Palmas.

Global aumentará la frecuencia de varias líneas procedentes del norte, sur, sureste y medianías de la Isla. Entre las líneas reforzadas figuran la 10 y la 12 desde el sureste, la 105 y la 205 desde el norte, y la 216 y la 303 desde las medianías.

También se habilitarán lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas, además de vehículos de reserva para reforzar las conexiones con San Telmo en caso de necesidad.

Guaguas Municipales activará servicios especiales con destino a Siete Palmas desde varios puntos de la capital, entre ellos el Auditorio Alfredo Kraus, Santa Catalina, la zona del Puerto, el Teatro Pérez Galdós y San Telmo.

A este dispositivo se sumarán unas 80 guaguas discrecionales organizadas por parroquias, que trasladarán a miles de fieles desde distintos puntos de Gran Canaria.

Consejos para moverse por Gran Canaria el 11 de junio

La principal recomendación es evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia Las Palmas de Gran Canaria y en las franjas de mayor afección en la GC-1 y la GC-3.

Quienes tengan previsto asistir a los actos deberán salir con antelación, consultar los puntos de aparcamiento habilitados, priorizar el transporte público y tener en cuenta que el entorno de Siete Palmas estará sometido a restricciones especiales desde primeras horas del día.

Ante la previsión de más de 70.000 asistentes a los actos del papa León XIV en Gran Canaria, las autoridades aconsejan compartir vehículo, respetar las indicaciones de los agentes y utilizar las guaguas especiales o lanzaderas habilitadas para la ocasión que unirán Arucas con la capital y las principales estaciones de Las Palmas de Gran Canaria con Siete Palmas.

La visita del papa León XIV ha sido definida por el Cabildo como un acontecimiento histórico para Canarias. El operativo de movilidad estará condicionado por las exigencias de seguridad asociadas a la presencia del pontífice y por la previsión de más de 70.000 asistentes en distintos actos de la capital grancanaria.