El Estadio de Gran Canaria, listo para acoger la misa del papa León XIV: "La coordinación entre instituciones ha sido muy eficiente"

Todo está preparado para la llegada del papa León XIV a Gran Canaria. En la víspera de la histórica misa que el Pontífice celebrará en el Estadio de Gran Canaria, las principales autoridades implicadas en la organización del evento realizaron este miércoles una visita de inspección al recinto para ultimar los detalles de una cita que congregará a miles de personas y situará a la isla en el foco de la atención internacional.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Deportes, Aridany Romero, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz han recorrido las instalaciones del complejo deportivo para comprobar que su acondicionamiento sigue el curso correcto.

Durante tres meses, más de 2500 personas se encuentran trabajando en la transformación del coliseo grancanario en un templo al aire libre, que acogerá la llegada de unos 50.000 fieles. "Estamos muy satisfechos. Son varios meses de trabajo intenso para hacer posible que todo esté a punto mañana. Por lo tanto, hemos visto que ha funcionado la coordinación, la implicación, la dedicación, la ilusión con la que se vive, dando respuesta también a la ilusión de mucha gente de la ciudadanía", ha explicado Antonio Morales. "Queremos mostrar a la sociedad el esfuerzo enorme que se ha hecho. Hay una coordinación interinstitucional eficiente. Hemos conseguido resolver todos los problemas que se han ido generando durante todo este tiempo".

Aridany Romero, Cristóbal Déniz y Antonio Morales en el Estadio de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Por su parte, el obispo señaló que se muestran muy contentos de que pueda hacerse realidad el sueño que en su día expresó el papa Francisco de visitar Canarias, algo que finalmente no pudo cumplirse debido a su fallecimiento. "Deseamos que las celebraciones y los encuentros que tenga el papa León XIV en nuestra tierra también traigan luz, esperanza y alegría a nuestra sociedad", expresó.

El dispositivo podría verse condicionado si la Unión Deportiva de Las Palmas (UDLP) logra la victoria en su próximo encuentro contra el Málaga Club de Fútbol ya que tendría que disputar el siguiente partido en el Estadio de la capital el domingo, lo que reduciría al mínimo los plazos disponibles para el desmontaje del operativo. Esta coincidencia obligaría a trabajar prácticamente a contrarreloj y supondría un importante reto logístico para la organización.

Horarios, accesos y transporte para la misa del papa

Preparativos en el Estadio de Gran Canaria para la misa del papa León XIV / José Pérez Curbelo

La movilidad será uno de los aspectos clave durante la visita del papa León XIV a Gran Canaria. Ante la previsión de una importante afluencia de personas y las restricciones de tráfico previstas en torno a los actos programados, el presidente del Cabildo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar desplazamientos innecesarios por las principales arterias de la isla, especialmente la GC-1 y la GC-2. Para reducir la congestión, las administraciones públicas trabajarán en modalidad de teletrabajo y numerosos centros de trabajo han adaptado sus horarios. Además, se ha diseñado un amplio dispositivo de transporte, con más de 10.000 plazas de aparcamiento habilitadas en distintos puntos estratégicos y unas 600 guaguas destinadas al traslado de los asistentes.

En la misma línea, los responsables del dispositivo recomiendan a los asistentes acudir con suficiente antelación al Estadio de Gran Canaria para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones. Las puertas del recinto se abrirán a las 14.00 horas, mientras que la eucaristía presidida por el papa León XIV comenzará a las 18.30 horas. Por motivos logísticos y de seguridad, se aconseja que los fieles ocupen sus localidades entre una hora y media y dos horas antes del inicio de la celebración, situándose las 17.00 horas como una referencia adecuada para haber completado la entrada. Asimismo ,desde la organización recuerdan que quienes abandonen el estadio una vez hayan accedido no podrán volver a entrar.

La misa tendrá una duración estimada de unos 90 minutos y se desarrollará sobre un montaje escénico instalado en el césped del estadio. La parte musical de la celebración estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro. Durante la liturgia se realizarán lecturas en español, inglés, francés y wolof, una lengua de origen africano.