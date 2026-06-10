Ingenio
El Cabildo y el Ayuntamiento de Ingenio avanzan en el diseño de una nueva vía para mejorar el acceso a Aguatona desde la GC-100
Augusto Hidalgo presentó a la alcaldesa Vanesa Martín y a representantes vecinales este proyecto que plantea sustituir la actual salida por una vía con menos pendiente y mayor visibilidad
El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio trabajan en una nueva vía de acceso al barrio de Aguatona desde la GC-100 para mejorar una conexión que los vecinos consideran insegura por su fuerte pendiente y la escasa visibilidad. La propuesta plantea abrir un nuevo trazado desde la calle Doctor Fleming, junto a la cancha del barrio, con una bajada más suave hasta la carretera general. La salida actual quedaría suprimida. El estudio elaborado por el Servicio de Obras Públicas del Cabildo también prevé reorganizar la conexión con la GC-100 mediante carriles de entrada y salida en ambos sentidos, tanto hacia Ingenio como hacia Telde. Además, se plantea mover unos metros la parada de guaguas existente para situarla en un tramo recto y con mejores condiciones de visibilidad.
La actuación fue presentada en una reunión celebrada entre el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el concejal de Movilidad y Transportes, Óliver Navarro; y representantes de la Asociación de Vecinos El Caidero-Aguatona.
Durante el encuentro, los representantes municipales y vecinales realizaron aportaciones al estudio de detalle. Una de las cuestiones planteadas fue el futuro uso del espacio que quedará libre entre la nueva vía y la actual carretera de salida, una vez esta sea clausurada. Ese ámbito podría destinarse a uso público.
Futura redacción del proyecto
Desde el Cabildo se explicó que el documento servirá como base para encargar la redacción del proyecto definitivo de obras, paso previo a la futura licitación. Antes de cerrar el diseño final, Augusto Hidalgo se comprometió a acudir en las próximas semanas al barrio de Aguatona junto al equipo técnico para presentar la propuesta a la ciudadanía y recoger nuevas sugerencias.
La mejora de este acceso es una demanda histórica de los vecinos de Aguatona, que han reclamado durante años una solución para uno de los puntos más delicados de entrada y salida del barrio. La actuación responde al compromiso adquirido por Hidalgo con la alcaldesa de Ingenio en una reunión mantenida hace año y medio, en la que se trasladó la necesidad de actuar sobre esta conexión con la GC-100.
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