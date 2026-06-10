Gran Canaria
El Cabildo celebra el Orgullo LGTBIQ+ con exposiciones, cine y la iluminación de la Casa Palacio
Gran Canaria programa la muestra '20 años de matrimonios igualitarios' y la proyección de la película 'Crossing'
El Cabildo conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con una programación cultural y de sensibilización que se desarrollará durante el mes de junio. La iniciativa incluye exposiciones, proyecciones cinematográficas y acciones simbólicas dirigidas a visibilizar la diversidad, fomentar la igualdad y reconocer los avances alcanzados en materia de derechos para el colectivo.
"Desde el Cabildo de Gran Canaria seguimos defendiendo, a través de la cultura, los derechos del colectivo LGTBI en un momento histórico en el que muchos de ellos se están cuestionando y en el que proliferan discursos de retroceso”, afirmó la consejera de Igualdad y Diversidad, Isabel Mena. “No daremos ni un paso atrás. Cuando unos descuelgan banderas LGTBIQ+, nosotros las seguiremos colgando”, añadió.
20 años
Entre las actividades programadas destaca la exposición 20 años de matrimonios igualitarios, que permanecerá abierta al público del 2 al 30 de junio en el patio de la Casa Palacio. La muestra repasa las dos décadas transcurridas desde la aprobación del matrimonio igualitario en España, considerado uno de los principales hitos en la conquista de derechos y libertades para el colectivo.
Además, el Teatro Cuyás acogerá el 18 de junio la proyección de la película Crossing, una propuesta cinematográfica que aborda cuestiones vinculadas a la identidad, la diversidad y los derechos humanos, con el objetivo de favorecer la reflexión y el diálogo social.
Fachada iluminada
La programación se completará con una segunda exposición sobre el Orgullo LGTBIQ+, que podrá visitarse en la pecera de la Casa Palacio entre el 25 de junio y el 10 de julio.
Como gesto simbólico de apoyo a la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos, el Cabildo iluminará la fachada de la Casa Palacio con los colores representativos del colectivo LGTBIQ+ el próximo 28 de junio, entre las 19 y las 24 horas.
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