El campo de fútbol de La Angostura de Santa Brígida estrena un césped artificial con relleno ecológico

El campo de fútbol de La Angostura, en Santa Brígida, ha estrenado césped artificial tras una actuación financiada por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria. La ayuda destinada a estos trabajos asciende a 324.263,87 euros y se incluye en el Plan de Mejora de Infraestructuras Deportivas que la corporación insular desarrolla en los 21 municipios.

La intervención ha consistido principalmente en sustituir una superficie con más de 20 años de antigüedad por un césped FieldTurf de 45 milímetros de altura. El nuevo sistema incorpora relleno ecológico Puregrain, compuesto por sílice y maíz, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, sostenibilidad y rendimiento del terreno.

Actualización de marcajes para varias modalidades

Junto a la renovación del césped, los trabajos han incluido el marcaje del campo para fútbol 11 y fútbol 7, además del pintado específico para la práctica de fútbol americano de acuerdo con la normativa, con líneas laterales y señalización de yardas. También se procedió a recolocar el equipamiento deportivo que tuvo que retirarse durante la obra.

Campo de fútbol de La Angostura. / LP/DLP

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, visitaron el recinto acompañados por el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y el concejal de Deportes, Carlos Carrión, para comprobar el resultado de las actuaciones. En el transcurso de la visita se destacó la coordinación con el Ayuntamiento para impulsar mejoras en instalaciones deportivas de uso local.

Un espacio de uso diario en Santa Brígida

El campo de La Angostura, conocido también como Estadio Municipal del Guiniguada, es utilizado por entidades como el Club Atlético Angostura y el Canarias Canes, vinculado al fútbol americano (tackle y flag football), además de acoger escuelas deportivas municipales. Con la nueva superficie y la actualización de marcajes, el recinto busca reforzar su papel como punto de encuentro para la práctica deportiva en el municipio.

Antonio Morales aseguró que "el Cabildo de Gran Canaria juega un papel fundamental en la interlocución con las administraciones de los 21 municipios de la Isla, impulsando proyectos que permiten mejorar las infraestructuras deportivas y acercar la práctica de la actividad física a niños, niñas y adultos". Asimismo, destacó el trabajo conjunto con "el Ayuntamiento de Santa Brígida para acercar la práctica de las diferentes modalidades deportivas que se pueden volver a desarrollar en este campo de fútbol de La Angostura".

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El consejero de Deportes, Aridany Romero, destacó que "ponemos el IID al servicio de los 21 municipios para mejorar las instalaciones deportivas locales, con el objetivo de crear entornos cada vez más seguros para la práctica de diferentes actividades y disciplinas deportivas, en este caso el fútbol". Asimismo, subrayó que "el impulso inversor del Cabildo se hace notar no solo en las infraestructuras propias de la administración insular, sino también en aquellos recintos que son utilizados a diario por multitud de personas de todas las edades en toda Gran Canaria".