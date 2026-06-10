Cristina Ramos afina su ‘Aleluya’ antes de cantar para el papa León XIV en Gran Canaria

Cristina Ramos canta y ensaya en voz alta la emoción de una jornada que ya forma parte de la historia reciente de Canarias. En un local de ensayos, acompañada por Antonio Brito al piano, la artista grancanaria ultimaba este miércoles los detalles de su intervención musical en los actos previos a la misa que el papa León XIV presidirá este jueves en el Estadio de Gran Canaria.

La cantante no esconde el impacto que le produjo recibir la llamada. “El momento en el que me comunican que voy a cantar en el escenario del Papa, del Santo Padre, fue como: ‘Wow, ¿en serio? No, esto tiene que estar sucediendo’”, relata todavía con incredulidad. La primera reacción, confiesa, fue pensar que se trataba de una broma. “La verdad es que fue una sorpresa, tremenda sorpresa, porque en un principio yo pensaba que estaban de broma. Yo me lo tomé como una broma, como si se estuvieran riendo de mí. Luego resultó que sí, que efectivamente contaban conmigo”.

Un repertorio pensado para un momento histórico

Ramos participará en un espectáculo concebido para acompañar la espera de miles de fieles antes de la celebración religiosa. La artista estará acompañada por figuras como Yeray Rodríguez, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ y Antonio Brito al piano, en una propuesta que busca unir música, palabra e identidad canaria.

La elección de las canciones, explica, no ha sido casual. “Se fueron decidiendo con el tiempo, teniendo en cuenta que teníamos que pensar mucho porque es un momento muy especial y muy emotivo”, afirma. Entre las piezas que tenía claras desde el principio aparece una de las más vinculadas a su trayectoria reciente: ‘Aleluya’.

“Es una de mis canciones icónicas. Es un arreglo que me representa muchísimo y representa también una época en la que estábamos todos confinados. Fue un canto de esperanza para muchas personas durante la pandemia”, recuerda la cantante antes de entonar el conocido estribillo: “Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya”.

Espiritualidad, emigración y canariedad

El repertorio que Cristina Ramos llevará al entorno del Estadio de Gran Canaria estará atravesado por tres ideas principales: la espiritualidad, el vínculo con América Latina y la identidad canaria. “Está basado en la espiritualidad, en un guiño al pueblo latinoamericano, a la emigración, porque nosotros hemos sido emigrantes, y, evidentemente, a la canariedad”, resume.

Ese enfoque conecta directamente con el sentido de la visita de León XIV a Canarias, marcada por el encuentro con la realidad migratoria y por una agenda que situará a Gran Canaria como uno de los puntos centrales del viaje. Antes de la misa en el Estadio, el Papa tiene previsto visitar el muelle de Arguineguín, uno de los lugares simbólicos de la llegada de migrantes a las islas, y mantener posteriormente un encuentro con la Iglesia canaria en la Catedral de Santa Ana.

En ese contexto, la presencia de artistas canarios en la Fan Zone no funciona solo como entretenimiento, sino como una forma de contar el archipiélago desde su música, su memoria y su manera de acoger.

Una Fan Zone con talento canario

La Fan Zone del Anexo del Estadio de Gran Canaria abrirá desde primera hora de la tarde como espacio de acogida y animación para los asistentes a la misa. La programación arrancará con La Clandestina, formación muy ligada a la Fiesta de la Rama de Agaete, y continuará con una representación amplia de la cultura popular y musical de las islas.

Además de Cristina Ramos, participarán Los Gofiones, el verseador Yeray Rodríguez, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Javier Cerpa y Hakuna Group Music, que contará con integrantes de Canarias y de otros puntos de España. La propuesta busca convertir las horas previas a la eucaristía en una celebración de la identidad cultural del archipiélago, con especial atención a la música tradicional, la palabra improvisada, la espiritualidad y la juventud.

La misa comenzará a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria y estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro. Al término de la celebración, Hakuna volverá a tener protagonismo musical mientras se ordena la salida del recinto.