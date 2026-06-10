Cubatonazo Fest arranca con fuerza en Gran Canaria tras vender sus primeras 2.500 entradas
El festival reunirá el 27 de junio en Ocean Club Maspalomas a grandes nombres del reparto cubano en su primera edición en Canarias
El Cubatonazo Fest continúa generando expectación antes de su llegada a Canarias y ya ha vendido sus primeras 2.500 entradas para la cita que se celebrará el próximo 27 de junio en Ocean Club Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.
El ritmo de venta confirma el interés del público por el desembarco en la isla de uno de los eventos más reconocidos de la música de reparto cubano, que celebrará por primera vez una edición en el Archipiélago.
El festival contará con un cartel integrado por algunas de las figuras más destacadas de la escena urbana cubana. Entre ellas figuran El Micha, considerado uno de los grandes impulsores de la internacionalización del reparto; Wampi, uno de los artistas más populares entre las nuevas generaciones; y Yet Garbey, referente del movimiento con una sólida trayectoria.
A ellos se suman Charly & Johayron, Dany Ome, Kevincito El 13, El Chacal y El Chulo, completando una propuesta artística de primer nivel para los seguidores del género.
Baile, DJs y una experiencia de ocio completa
El espectáculo contará también con la participación de Los Datway y Fredyclan, dos de los grupos de baile más reconocidos dentro del reparto cubano, que aportarán energía, coreografía y autenticidad a la jornada.
La animación musical se completará con las sesiones de DJ Lao y DJ Onel, encargados de mantener el ambiente durante todo el evento.
Más allá de los conciertos, Cubatonazo Fest ha sido diseñado como una experiencia integral de entretenimiento. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones en vivo, performers, animación, cañón de espuma, propuestas gastronómicas y diferentes zonas de ocio.
El evento se desarrollará entre las 12:00 y las 22:00 horas en Ocean Club Maspalomas, combinando música, cultura urbana y diversión en uno de los espacios más exclusivos del sur de Gran Canaria.
Un formato internacional que llega a Canarias
Cubatonazo Fest aterriza en las Islas tras el éxito cosechado en Estados Unidos y con la intención de consolidarse como una de las grandes citas urbanas del verano en Canarias.
La buena respuesta del público durante esta primera fase de venta refuerza las expectativas de una convocatoria que aspira a convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados de la temporada.
Las entradas continúan disponibles a través de las plataformas Fourvenues y Tomaticket.
El festival está organizado por JBM Events y R Productions, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que respalda la llegada a Canarias de una propuesta internacional que amplía la oferta de grandes eventos musicales en el destino.
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