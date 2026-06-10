Ni Dublín ni Belfast: Monte Pavón esconde la verdadera Irlanda en el Norte de Gran Canaria

Paz. Una palabra sencilla, que llega al alma, es la forma más cercana de describir la conocida como “pequeña Irlanda” de Gran Canaria. A más de 1.200 metros de altitud, dentro del Paisaje Protegido de Las Cumbres, se encuentra este enclave singular, con atardeceres que ofrecen vistas tanto a Las Palmas de Gran Canaria como a Tenerife, rodeado de un manto verde que se extiende hasta el horizonte.

Se trata de una ruta de dificultad moderada, ideal para quienes se inician en el senderismo o para quienes simplemente buscan descubrir nuevos rincones de la isla que parecen sacados de un entorno casi mágico.

Los altos de Guía esconden un tesoro natural perfecto para un paseo en familia, con amigos o incluso en solitario, ya que permite desconectar de una vida que se vive a cien por hora, donde no hay tiempo para pensar y todo pasa con una rapidez asombrosa.

4 horas de ruta para perderse en plena naturaleza

La caminata podría considerarse moderada o sencilla para un senderista experimentado. Con un desnivel de 337 metros y 8,96 kilómetros de recorrido, poder ver las ovejas pastando en el paisaje verde y escuchar únicamente el sonido de las aves a tu alrededor es más que suficiente para ponerse en marcha.

Los expertos, eso sí, recomiendan utilizar un calzado adecuado —a poder ser zapatillas de montaña—, ropa cómoda y una mochila de unos 20 litros que incluya comida y bebida. Con 1,5 litros de agua y un pequeño picoteo tipo “picnic” es suficiente para disfrutar al máximo del sendero.

De los mejores quesos de Gran Canaria

En este paisaje, el ganado alimentado de forma natural contribuye directamente al sabor y la textura de unos quesos que forman parte de la identidad gastronómica canaria. Queserías tradicionales de la zona trabajan con métodos artesanales que mantienen viva una producción limitada pero muy valorada.

Más allá de su valor culinario, Monte Pavón se mantiene como un enclave tranquilo y poco masificado, donde la actividad agrícola y ganadera convive con un entorno natural de gran belleza. Un rincón de Gran Canaria que combina paisaje, tradición y producto local en un mismo espacio.