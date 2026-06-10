Dos meses de diversión y aprendizaje: Gáldar Verano Joven 2026 despliega su programación

La actividad Misión Playa Limpia, jornadas de surf y bodyboard, airsoft, ninja games, multiaventura, parasailing, karting, kayak transparente, snorkel y cursos de transporte y primeros auxilios, así como excursiones al parque acuático Aqualand y a Palmitos Park. El Cabildo presentó junto al Ayuntamiento la programación de Gáldar Verano Joven 2026, que ofrece actividades gratuitas, seguras y saludables de ocio, así como acciones formativas.

“Un año más desde el Cabildo apoyamos el ocio seguro de la juventud de Gran Canaria, por eso a través del programa Gáldar Verano Joven queremos dar a los jóvenes del municipio una variedad de actividades gratuitas de entretenimiento seguro y saludable así como actividades formativas en las que participen, se formen y se relacionen”, explicó la consejera de Educación y Juventud del Cabildo, Olaia Morán.

Experiencias al aire libre

La programación, cofinanciada por la consejería de Educación y Juventud del Cabildo con más de 12.000 euros y por el Ayuntamiento de Gáldar, se desarrollará entre finales de junio y finales de agosto y reúne una variada oferta de acciones formativas, culturales, deportivas, medioambientales y de aventura pensadas para responder a los intereses de la juventud del municipio.

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo, destacó que, "Verano Joven vuelve a consolidarse como una de las iniciativas más esperadas por la juventud galdense, ofreciendo una programación diversa que combina formación, ocio y experiencias al aire libre. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por generar oportunidades para que nuestros jóvenes disfruten de un verano activo, aprendan nuevas habilidades y compartan experiencias enriquecedoras en un entorno seguro".

Por su parte, el concejal de Juventud, Antonio Benítez, subrayó que "hemos diseñado una programación variada y atractiva que combina actividades educativas, culturales y de aventura, respondiendo a las inquietudes y demandas de nuestros jóvenes. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo alternativas de ocio saludable que fomenten la participación, la convivencia y el aprendizaje, al tiempo que descubren nuevas experiencias y disfrutan de su tiempo libre de una manera responsable".

Juegos de mesa y defensa personal

La programación arrancará el 26 de junio con las actividades del Plan B, una jornada de convivencia con propuestas como zumba, juegos de mesa, defensa personal y personalización de tote bags. Durante el mes de julio se desarrollarán acciones formativas como el curso online de indumentaria regional canaria, el curso de acompañante de transporte escolar y adaptado, y el curso de primeros auxilios, además de propuestas culturales como el XXVI Encuentro de Coleccionistas de Calendarios de Bolsillo Ciudad de Gáldar, y la exposición Miniaturas Militares, de Luis Padrón, en la Casa del Coleccionista.

El compromiso social y medioambiental también tendrá protagonismo con la actividad Misión Playa Limpia, destinada a sensibilizar sobre el cuidado del entorno costero. Y entre las propuestas de ocio y aventura destacan las jornadas de surf y bodyboard, airsoft, ninja games, multiaventura, parasailing, karting, kayak transparente, snorkel y king SUP, así como las excursiones al parque acuático Aqualand y al parque temático Palmitos Park.

La programación se completa con acciones formativas de gran interés para la empleabilidad juvenil, como los cursos de manipulación de alimentos y Alérgenos, monitor de comedor escolar, además del taller educativo 'Peligros en Línea', centrado en la prevención y sensibilización sobre los riesgos en internet.

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Las inscripciones para las actividades comenzarán el 22 de junio a las 9 horas a través de la página web veranojoven.galdar.es y de la plataforma entradas.galdar.es, donde los interesados podrán consultar toda la información detallada sobre cada actividad.