Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de tráfico Gran CanariaVisita del papa a CanariasAtraco Las PalmasSánchez CanariasAgenda papa Gran CanariaSánchez y Clavijo presidirán los actos institucionales del papaArquitecto de la UD Las Palmas
instagramlinkedin

Gáldar

Gáldar lanza ‘Verano Joven 2026’ con talleres, cultura y ocio para jóvenes de entre 12 y 30 años

El programa arranca el 26 de junio con agenda de actividades hasta finales de agosto, con propuestas formativas, deportivas y de aventura

Asistentes a la rueda de prensa para anunciar &quot;Verano Jóven Gáldar 2026&quot;

Asistentes a la rueda de prensa para anunciar "Verano Jóven Gáldar 2026" / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar y el Cabildo de Gran Canaria han presentado el programa ‘Verano Joven Gáldar 2026’, una agenda de actividades dirigida a jóvenes de 12 a 30 años que se desarrollará entre finales de junio y finales de agosto. La iniciativa reúne propuestas formativas, culturales y de ocio con el objetivo de promover alternativas de tiempo libre durante el verano.

Presentación y financiación del programa

La programación fue dada a conocer este miércoles con la participación de Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar; Olaia Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria; y Antonio María Benítez Melián, concejal de Juventud del consistorio. El proyecto está cofinanciado por ambas administraciones y se enmarca en las subvenciones del programa ‘Gran Canaria Joven’ para la colaboración municipal en materia de juventud.

La aportación de la Consejería de Educación y Juventud asciende a 12.080,97 euros, según se informó durante el acto. De esa cantidad, 2.128,67 euros se destinan a inversiones en el Espacio Joven y 9.952,40 euros a actividades vinculadas al ocio juvenil.

Inscripciones y plataformas

Las inscripciones comenzarán el 22 de junio a las 9.00 horas a través de la web oficial veranojoven.galdar.es y de la plataforma entradas.galdar.es, donde se podrá consultar la información detallada de cada propuesta.

Inicio de la programación y primeras actividades

El calendario arrancará el 26 de junio con las actividades del Plan B, planteadas como una jornada de convivencia con opciones como zumba, juegos de mesa, defensa personal y personalización de tote bags.

Formación, cultura y sensibilización ambiental

Durante julio se incluyen acciones formativas como el curso online de Indumentaria Regional Canaria, el curso de Acompañante de Transporte Escolar y Transporte Escolar Adaptado y el curso de Primeros Auxilios. En el apartado cultural figuran el XXVI Encuentro de Coleccionistas de Calendarios de Bolsillo “Ciudad de Gáldar” y la exposición “Miniaturas Militares” de Luis Padrón en la Casa del Coleccionista.

El programa también incorpora propuestas centradas en el cuidado del entorno, como Misión Playa Limpia, orientada a la sensibilización sobre la protección de la costa.

Ocio y actividades de aventura

La oferta de verano contempla, además, jornadas de surf y bodyboard, airsoft, Ninja Games, multiaventura, parasailing, karting, kayak transparente, snorkel y king SUP. A esto se suman excursiones al parque acuático Aqualand y al parque temático Palmitos Park.

Noticias relacionadas y más

Cursos orientados a la empleabilidad

El apartado formativo se completa con cursos vinculados a la inserción laboral, como Manipulación de Alimentos y Alérgenos y Monitor de Comedor Escolar, además del taller educativo “Peligros en Línea”, centrado en la prevención y la sensibilización sobre riesgos en internet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
  2. Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
  3. La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes
  4. Dos años y medio de obras dejan casi listo el esqueleto de Salto de Chira
  5. Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada
  6. Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
  7. La cubierta del nuevo Estadio de Gran Canaria absorbe casi la mitad del presupuesto
  8. La historia de Paula Santana, la niña canaria que logró tocar el timple gracias a una prótesis 3D: 'Era mi sueño

El Estadio de Gran Canaria, listo para acoger la misa del papa León XIV: "La coordinación entre instituciones ha sido muy eficiente"

El Estadio de Gran Canaria, listo para acoger la misa del papa León XIV: "La coordinación entre instituciones ha sido muy eficiente"

Los quioscos olvidados de Arnao vuelven al mapa: Telde prepara cafetería, heladería y terrazas

Los quioscos olvidados de Arnao vuelven al mapa: Telde prepara cafetería, heladería y terrazas

San Bartolomé de Tirajana avanza la ordenación urbanística de Salinas del Matorral

San Bartolomé de Tirajana avanza la ordenación urbanística de Salinas del Matorral

El pronóstico del tiempo en Gran Canaria para este jueves, el día que llega el papa León XIV

El pronóstico del tiempo en Gran Canaria para este jueves, el día que llega el papa León XIV

Gáldar lanza ‘Verano Joven 2026’ con talleres, cultura y ocio para jóvenes de entre 12 y 30 años

Gáldar lanza ‘Verano Joven 2026’ con talleres, cultura y ocio para jóvenes de entre 12 y 30 años

Dos meses de diversión y aprendizaje: Gáldar Verano Joven 2026 despliega su programación

El Cabildo y el Ayuntamiento de Ingenio avanzan en el diseño de una nueva vía para mejorar el acceso a Aguatona desde la GC-100

El Cabildo y el Ayuntamiento de Ingenio avanzan en el diseño de una nueva vía para mejorar el acceso a Aguatona desde la GC-100

El campo de fútbol de La Angostura de Santa Brígida estrena un césped artificial con relleno ecológico

El campo de fútbol de La Angostura de Santa Brígida estrena un césped artificial con relleno ecológico
Tracking Pixel Contents