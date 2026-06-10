Gáldar lanza ‘Verano Joven 2026’ con talleres, cultura y ocio para jóvenes de entre 12 y 30 años

Gáldar y el Cabildo de Gran Canaria han presentado el programa ‘Verano Joven Gáldar 2026’, una agenda de actividades dirigida a jóvenes de 12 a 30 años que se desarrollará entre finales de junio y finales de agosto. La iniciativa reúne propuestas formativas, culturales y de ocio con el objetivo de promover alternativas de tiempo libre durante el verano.

Presentación y financiación del programa

La programación fue dada a conocer este miércoles con la participación de Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar; Olaia Morán, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria; y Antonio María Benítez Melián, concejal de Juventud del consistorio. El proyecto está cofinanciado por ambas administraciones y se enmarca en las subvenciones del programa ‘Gran Canaria Joven’ para la colaboración municipal en materia de juventud.

La aportación de la Consejería de Educación y Juventud asciende a 12.080,97 euros, según se informó durante el acto. De esa cantidad, 2.128,67 euros se destinan a inversiones en el Espacio Joven y 9.952,40 euros a actividades vinculadas al ocio juvenil.

Inscripciones y plataformas

Las inscripciones comenzarán el 22 de junio a las 9.00 horas a través de la web oficial veranojoven.galdar.es y de la plataforma entradas.galdar.es, donde se podrá consultar la información detallada de cada propuesta.

Inicio de la programación y primeras actividades

El calendario arrancará el 26 de junio con las actividades del Plan B, planteadas como una jornada de convivencia con opciones como zumba, juegos de mesa, defensa personal y personalización de tote bags.

Formación, cultura y sensibilización ambiental

Durante julio se incluyen acciones formativas como el curso online de Indumentaria Regional Canaria, el curso de Acompañante de Transporte Escolar y Transporte Escolar Adaptado y el curso de Primeros Auxilios. En el apartado cultural figuran el XXVI Encuentro de Coleccionistas de Calendarios de Bolsillo “Ciudad de Gáldar” y la exposición “Miniaturas Militares” de Luis Padrón en la Casa del Coleccionista.

El programa también incorpora propuestas centradas en el cuidado del entorno, como Misión Playa Limpia, orientada a la sensibilización sobre la protección de la costa.

Ocio y actividades de aventura

La oferta de verano contempla, además, jornadas de surf y bodyboard, airsoft, Ninja Games, multiaventura, parasailing, karting, kayak transparente, snorkel y king SUP. A esto se suman excursiones al parque acuático Aqualand y al parque temático Palmitos Park.

Cursos orientados a la empleabilidad

El apartado formativo se completa con cursos vinculados a la inserción laboral, como Manipulación de Alimentos y Alérgenos y Monitor de Comedor Escolar, además del taller educativo “Peligros en Línea”, centrado en la prevención y la sensibilización sobre riesgos en internet.