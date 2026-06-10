Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV

Gran Canaria se convertirá, por seguridad, en una ratonera durante las casi 24 horas que el papa León XIV pasará en la Isla: de 10.50 horas de mañana, cuando aterrice en Gando, a 08.30 del viernes, cuando despegue hacia Tenerife Norte. Cierre de carreteras, prohibiciones de aparcamiento, corte de calles, restricciones a los camiones... Y el bloqueo parcial –e intermitente– de la GC-1, principal arteria del tráfico rodado de la Isla durante, como mínimo, cuatro horas y media. «Cuando hay algún accidente y la GC-1 colapsa, tardamos entre dos y tres horas en recuperar la normalidad», explican los expertos. Paciencia, piden. Cuándo será el tráfico fluido es una incógnita que nadie se atreve a resolver.

La GC-1, en sentido sur desde antes del aeropuerto, sufrirá cortes desde las 10.30 horas, aunque se pueden adecuar si el avión que traslada al papa se adelanta o retrasa, y hasta las 11.45 horas, cuando llegue a Arguineguín. Esta localidad tendrá prohibido el acceso al tráfico rodado desde dos horas y cuarto antes. Los cierres de la GC-1 afectarán también a todos los ramales, como el de la GC-500.

La autopista del sur volverá a sufrir restricciones sobre las 12.15 horas, momento en el que el papa y la comitiva se desplazarán a la ciudad. Lo mismo ocurrirá, hasta las 13.15 al menos, en el túnel de San José, por el paso de la comitiva.

En ese momento las restricciones afectarán a la ciudad. La zona de Triana-Vegueta sufrirá afecciones, sobre todo, en el entorno de las plazas Stagno y Santa Ana: Rafael Cabrera, Francisco Gourié, Doctor Venau, Reyes Católicos, Alcalde Francisco Hernández González, Pelota, San Nicolás, Malteses, Losero, Miguel de Cervantes, incorporación a la GC-110 sentido desde la rotonda de El Batán, GC-110, Mesa de León, El Progreso, Juan de Quesada, Obispo Codina, Mercado de Vegueta y Primero de Mayo serán territorio prohibido. No se descarta que pueda haber cortes ya desde las siete de la mañana. En la mayoría del entorno del casco histórico estará, desde hoy, prohibido aparcar. Los cortes regresarán por la tarde, cuando el papa se desplace a Siete Palmas y por la noche, sobre las 20 horas, cuando termine la misa.

En Siete Palmas, las restricciones comenzarán a las 20 horas de hoy en las calles Fondos de Segura y Manzanilla. Mañana, desde las 9 horas, se cerarrá todo el entorno de los actos: Felo Monzón, Hoya de la Gallina, Pasarela, Lomo San Lázaro, Las Borreras, Los Tarahales, Juan Gutemberg y Hermanos Lumière.

Para paliar los inconvenientes, el Cabildo habilitará 10.000 plazas en los aparcamientos de Siete Palmas, El Corte Inglés, Hipercor, Infecar, el campus de Tafira de la ULPGC, Alcampo, Las Terrazas, La Ballena, el intercambiador de El Rincón, el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y Arucas. Desde ahí recomiendan el uso del transporte público, con servicios especiales gratuitos y frecuencia reforzada. La terminal del Teatro permanecerá cerrada.

El viernes, cuidado, día lectivo y de regreso a las aulas, los cortes serán a primera hora en la GC-1, sobre las 8.30 horas, momento en el que el papa saldrá del Obispado para volar a Tenerife.

Medidas de regulación 1 del 11 de junio de 2026

Corte dinámico a la circulación en sentido descendente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 15 a p.k. 56 en horario entre 10.30 horas y 11.45 horas.

Corte a la circulación en ramales de salida de GC-1 hacia GC-500 en los sentidos creciente y decreciente (sentido sur y sentido norte) en horario entre 9.30 horas y 14.00 horas.

Corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de lavía GC-1 desde p.k. 56 a p.k. 0 en horario entre 12.15 horas y 13.15 horas.

Corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José) sentido norte y desvío de circulación sentido sur en horario entre 12:45 horas y 13:15 horas.

Medidas de regulación 2 del 11 de junio de 2026

Corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 6 a p.k. 9 en horario entre 17.30 horas y 18.30 horas.

Corte dinámico a la circulación en sentido decreciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 9 a p.k. 6 en horario entre 19.30 horas y 21.00 horas.

Corte a la circulación en carril deceleración p.k. 9 de la vía GC-3 desde las 13.00 horas hasta 21.00 h.

Medidas de regulación 2 del 11 de junio de 2026