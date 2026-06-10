Grave accidente en Gran Canaria: un motorista acaba hospitalizado tras una colisión

Un motorista de 56 años resultó herido de gravedad este miércoles tras verse implicado en una colisión con un automóvil en el municipio grancanario de Ingenio. El accidente tuvo lugar sobre las 16:30 horas en la Avenida de América y activó un amplio dispositivo de emergencia.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el conductor de la motocicleta precisó asistencia sanitaria urgente tras el impacto.

A la llegada de los equipos sanitarios, el afectado presentaba un traumatismo de carácter grave. Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestaron asistencia en el lugar del accidente y lograron estabilizarlo antes de proceder a su evacuación.

Posteriormente, el hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

Un amplio operativo de emergencia en la zona

Tras recibir la alerta, el 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC.

Además, efectivos de la Policía Local aseguraron la zona del siniestro para facilitar la intervención de los servicios sanitarios y se encargaron de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

La investigación busca aclarar cómo se produjo el choque

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas de la colisión ni sobre la dinámica exacta del accidente ocurrido en una de las principales vías del municipio.

Las autoridades trabajan ahora en la recopilación de información para determinar cómo se produjo el choque entre el turismo y la motocicleta.