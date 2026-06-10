El histórico reloj de El Carrizal volverá a su ubicación original tras su recreación en Ingenio

El Ayuntamiento de Ingenio afronta la fase final del proyecto de recreación del Reloj de la Heredad de El Carrizal, un elemento histórico que será devuelto a su emplazamiento original, en el lateral de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso. La actuación consiste en la instalación de una réplica exacta de este bien desaparecido a mediados del siglo pasado, a partir de documentación histórica conservada en el Archivo Municipal.

El proyecto, impulsado desde la Concejalía de Patrimonio Cultural y Desarrollo Etnográfico, se enmarca en una estrategia municipal de recuperación de bienes patrimoniales mediante su recreación, con el objetivo de acercar a la ciudadanía elementos desaparecidos pero relevantes para la memoria colectiva del municipio.

Los trabajos ya han comenzado tras una reunión técnica celebrada en la Plaza del Buen Suceso, en la que participaron representantes municipales, de la Heredad Principal y Mina de Carrizal, de la parroquia y el artesano encargado de la reproducción. En ese encuentro se definieron los criterios de intervención sobre la fachada, en un inmueble catalogado, y se coordinó la ejecución de la instalación.

Investigación histórica

La intervención ha sido posible gracias al trabajo de documentación del Archivo Municipal de Ingenio, que ha permitido reconstruir las características originales del reloj a partir de imágenes históricas de los años cuarenta y sesenta. Estas fotografías han sido clave para determinar su ubicación exacta y el aspecto del elemento antes de su desaparición.

El proyecto ha contado también con la autorización del Obispado, tras el informe favorable del departamento de Archivo, lo que ha permitido avanzar en una actuación considerada de reposición de un elemento accesorio dentro de los criterios de conservación del patrimonio arquitectónico.

El reloj de la Heredad tenía una función práctica vinculada a la gestión del agua. Situado en la fachada de la iglesia con vistas hacia la Alameda, era utilizado por los miembros de la Heredad para coordinar los turnos de riego, siendo además un elemento de referencia comunitaria en la organización del sistema hidráulico tradicional de El Carrizal.

Una recreación basada en medidas originales

El artesano responsable de la réplica, Alberto Viera, ha explicado que el proceso ha requerido una fase previa de estudio técnico y de planificación detallada para garantizar la fidelidad del resultado. Según indicó, uno de los pasos iniciales ha sido la elaboración de una maqueta a escala real en cartón, que permite comprobar el encaje exacto antes de intervenir sobre la fachada.

Viera señaló que el objetivo es reproducir el reloj con la máxima precisión posible, minimizando la intervención sobre el inmueble y respetando su valor patrimonial. Los trabajos actuales se centran en el replanteo de la ubicación original y la preparación del espacio donde será instalado el nuevo elemento.

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La actuación, según subrayan desde el consistorio, pretende recuperar un símbolo vinculado a la historia social y económica de El Carrizal, devolviendo al entorno de la iglesia del Buen Suceso un elemento que formó parte de su identidad durante décadas y que desapareció a mediados del siglo XX.