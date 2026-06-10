El Hospital Doctor Negrín recibe a 69 nuevos residentes para iniciar su etapa formativa

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha dado la bienvenida a 69 nuevos residentes que comienzan su periodo formativo en diferentes especialidades.

Del total de nuevos profesionales incorporados, seis pertenecen al ámbito de Salud Mental y cuatro a Medicina del Trabajo. Con estas incorporaciones, el hospital cuenta actualmente con 232 residentes realizando su formación sanitaria especializada.

El acto de bienvenida contó con la presencia del director gerente del centro hospitalario, Miguel Ángel Ponce González; el jefe de Estudios, Juan Morales González; la técnica de Formación Sanitaria Especializada del Servicio Canario de la Salud, María Teresa Martínez Ibáñez; y la tutora de residentes del servicio de Alergología, Hilda Rianec Hernández.

También participaron los médicos residentes de cuarto año Jaime Reyes Domínguez, del servicio de Digestivo; Claudia Peña Saavedra, de Cardiología; y Alba Morera Sánchez, de Medicina Familiar y Comunitaria, quienes compartieron su experiencia con los nuevos residentes.

Durante la jornada, los profesionales explicaron el significado y el funcionamiento de esta nueva etapa formativa, el papel del tutor y la visión práctica de lo que supondrá el ejercicio profesional dentro del hospital.

Formación teórica, práctica y asistencial

El periodo formativo tiene una duración de entre cuatro y cinco años, según la especialidad, y combina una doble vertiente teórica y práctica. Durante esta etapa, los residentes reciben docencia especializada al tiempo que desarrollan actividad asistencial en el centro.

En el acto, el neurofisiólogo Octavio Jiménez Vega impartió además una charla sobre el Manual Práctico de Electroneuromiografía Clínica, elaborado por médicos adjuntos de la sección de Neurofisiología y por médicos internos residentes.

Los nuevos residentes se incorporan a especialidades como Psiquiatría, Psicología, Medicina del Trabajo, Enfermería del Trabajo, Farmacia, Radiofísica Hospitalaria, Alergología, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Traumatología, Cirugía Plástica, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Hematología, Inmunología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiología, Nefrología, Neumología, Neurofisiología Clínica, Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

El Hospital Doctor Negrín también colabora en la formación de médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, así como en aspectos específicos de la formación de especialistas procedentes de otros hospitales de Canarias, del resto de España y del extranjero.

Con este acto de acogida, el centro refuerza su papel como hospital docente de referencia y acompaña a una nueva promoción de profesionales sanitarios en el inicio de una etapa clave para su desarrollo asistencial, académico y humano.