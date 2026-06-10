La Mancomunidad del Sureste prepara su propia Agencia de la Energía

La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria ha dado un nuevo paso en la creación de su futura Agencia de la Energía con la celebración de una reunión informativa online en la que participaron ocho entidades interesadas en formar parte de este proyecto. El encuentro, celebrado este miércoles, sirvió para presentar las líneas estratégicas de una iniciativa que busca reforzar la transición energética en la comarca y fomentar un modelo más sostenible.

La futura entidad se desarrollará en el marco del proyecto europeo 4ENERAGENCIES, impulsado a través del programa LIFE de la Unión Europea, y se constituirá como una asociación privada orientada a promover la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible y la descarbonización del territorio.

Asesoramiento, formación y apoyo a proyectos

La nueva agencia tendrá como misión ofrecer asesoramiento técnico especializado a administraciones, empresas y ciudadanía, además de impulsar proyectos relacionados con el ahorro energético y la sostenibilidad. Entre sus funciones también figuran la organización de actividades formativas, la difusión de buenas prácticas y el apoyo a la elaboración de planes e informes que permitan desarrollar acciones concretas en materia energética.

El ingeniero industrial de la Mancomunidad del Sureste, Federico Noval, señaló que esta primera reunión ha servido para establecer un primer contacto con las entidades interesadas en formar parte del proyecto. Según explicó, la iniciativa representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más sostenible desde el ámbito local y para equiparar a la comarca con otros territorios europeos que ya cuentan con agencias energéticas consolidadas.

Búsqueda de socios fundadores

La Mancomunidad trabaja ahora en la incorporación de empresas, asociaciones y entidades que puedan integrarse como socios fundadores de la futura agencia. La participación en este organismo permitirá intervenir en la definición de las estrategias energéticas de la comarca, acceder a información especializada y optar a proyectos, programas y oportunidades de financiación vinculados a la sostenibilidad y la innovación.

Además, la futura entidad facilitará la creación de redes de colaboración entre administraciones públicas, empresas, centros de conocimiento, entidades sociales y ciudadanía, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas relacionadas con la transición energética.

Proyecto con apoyo insular y europeo

La futura Agencia de la Energía del Sureste contará con un presupuesto anual estimado de 139.000 euros, destinado al funcionamiento de la oficina y a la contratación de dos técnicos especializados. El proyecto se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste, y cuenta con el apoyo técnico de la consultora especializada ESCAN.

Tras esta primera reunión, la Mancomunidad prevé continuar ampliando el número de entidades participantes durante las próximas semanas con el objetivo de consolidar la estructura de la futura agencia. La iniciativa se integra además en una red de cooperación internacional coordinada por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y respaldada por la federación europea FEDARENE, especializada en energía y medio ambiente.

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Con este proyecto, la comarca del Sureste aspira a reforzar su papel como referente insular en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y desarrollo de energías renovables.